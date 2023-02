Ex Millos 'cantó la tabla' por agresión a Cataño: ni Roldán se salvó

El fútbol colombiano vivió este domingo, en pleno desarrollo de la fecha 4 de Liga, un episodio lamentable por cuenta de un hincha del Deportes Tolima que ingresó a la cancha para agredir a Daniel Cataño, jugador de Millonarios con pasado pijao.



El '10' también respondió con violencia y terminó siendo expulsado por el árbitro Wilmar Roldán. Todo se salió de control y en las tribunas los ánimos seguían caldeados. Después de media hora de retraso, Millonarios decidió no jugar por falta de garantías y el partido terminó suspendido. Este domingo no perdió Cataño, Tolima o Millonarios, perdió todo el FPC.



El exjugador de Millonarios, Jhonny Ramírez, dejó su opinión sobre lo sucedido en Ibagué y lanzó varios dardos, especialmente a directivos. Ni Roldán se salvó de la dura crítica.

"Mucha tela por cortar sobre lo ocurrido entre Tolima vs Millonarios", empezó Jhonny en Twitter, advirtiendo sobre una tragedia anunciada. "Que mal Dimayor, está por pasar una tragedia en el fútbol Colombiano y no hacen nada".



Sobre la agresión, de parte y parte, mencionó que "La persona que agredió a Cataño debe tener un castigo ejemplar. Cataño no debió responder".



El ex Millonarios también dejó un capítulo aparte para el árbitro Roldán, quien expulsó a Cataño tras responder a la agresión del hincha. "Wilmar Roldán otra vez con su arrogancia mancha su labor y la pelota, qué tal si hubiera sido unos de sus líneas, jugaría el partido", dijo reprochándole por insistir en jugar el partido.



Ramírez también apuntó al presidente del Tolima, César Camargo, quien declaró que Millonarios estaba haciendo un "boicot" y que era "impresentable" que se marchara al camerino para no jugar. "Que mal el presidente de Tolima, los dirigentes solo piensan en ellos".



El exfutbolista antioqueño aplaudió lo hecho por Gamero y los capitanes de ambos equipos en medio de la situación. "Que grande Alberto Gamero, juguemos pero que juegue Cataño. Solo gracias para David Silva por sentar precedente. Julián Quiñones hace lo que debe hacer, solidarizarse con su colega".



Finalmente, Jhonny se refirió al castigo que todos esperan para el hincha involucrado en la agresión y para el Manuel Murillo Toro, recordando que a las afueras del estadio el bus de Millonarios también fue apedreado. "Dimayor va salir con sus castigos chimbos (...) La pelota no se mancha, que lindo es el fútbol…", repuntó.