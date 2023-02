Presidente del Tolima sobre Cataño: enfatizó sobre las provocaciones

Los hechos ocurridos en el estadio Manuel Murillo Toro, antes del inicio del partido, desataron todo el rechazo. La agresión sobre Daniel Cataño, por parte de un aficionado del Tolima, quedó registrada ante las cámaras.

Los jugadores de Millonarios decidieron abandonar la cancha, ante las pocas garantías para disputar el compromiso. Luego del incidente, el presidente del Tolima, César Camargo, habló con Win Sports y sus palabras desataron más repudio, afirmando que el abandonar la cancha no era lo correcto por parte del equipo visitante.



Luego de ocurrir los incidentes y de no tener claridad aun de qué pasará con el partido, el presidente del Tolima habló con La W, acerca de lo ocurrido “Fue un hecho aislado de un hincha que genera un bochornoso acto y hay que poner las cosas en sus justas proporciones. No es un acto para estar en los estadios”.



Además de rechazar la acción del aficionado, también rechazó la reacción del jugador “No estoy de acuerdo con las incitaciones de Daniel Cataño en el hotel y el campo de juego. Jugadores o dirigentes no podemos hacer ese tipo de actos porque producimos violencia”.



“No puede ser que a mí me peguen y por eso voy y pego. No estoy de acuerdo con quienes se solidarizan con Cataño. En realidad, no puedo estar de acuerdo con las insinuaciones del equipo visitante en donde dice que juguemos, pero que el árbitro le quite la sanción a Cataño” agregó.



Acerca del reclamo por los puntos, formalmente, Camargo aseguró “Debemos llevar el debate con altura. Reprocho todos los actos de violencia y no justifico los actos de violencia. Hay un reglamento que hay que cumplir. Como equipo de fútbol no me puedo retirar del campo. El árbitro no es el que da las garantías, sino la Policía Nacional. Lo que diga el reglamento, hay que cumplirlo”.