Vélez habló de lo sucedido en Ibagué: ‘Es una agresión cobarde’

La polémica en el entorno del fútbol colombiano continúa, pues se espera decisión para saber qué ocurrirá con el partido entre Tolima y Millonarios. El golpe de un aficionado a Daniel Cataño sacudió y mostró todos los puntos de vista posibles.

En cuanto al accionar del árbitro, Carlos Antonio Vélez le dio introducción a su opinión, pues se refirió a las contradicciones que Roldán decía, respecto a lo ocurrido. El reconocido periodista habló en su espacio acostumbrado, Palabras Mayores, de Antena 2 “En medio de un ambiente caldeado, hablando con los de Millonarios, acá con el uno y otro. Tome decisiones. Hoy todo mundo lo califica de valiente, porque echó a Cataño. Eso estuvo mal administrado Roldán. Ahora ¿Quería que el comandante de la Policía le contestara que no había garantías? O sea, se iba a incriminar el comandante. Usted debe saber si se juega o no un partido”.



“En Argentina, el solo subirse al otro lado del alambrado, es causal de suspensión de partido. Ayer entraron al campo ¿Eso es garantía? Si el desadaptado hubiera ingresado armado, estaríamos hablando de una tragedia y todavía le preguntarían al comandante de la policía si había garantías. Claro que no las hay” agregó.



También, afirmó que el comportamiento de los otros asistentes al estadio es reprochable” El solo hecho de entrar al campo, es una prueba fehaciente y contundente de que no había garantías. Vi toda la película. Llegó un momento donde los jugadores de Millonarios, van detrás de este cobarde agresor, una reacción ante una acción injusta. No justifico la violencia, las cámaras, al estilo de Europa, muestran la tribuna y se ve a algunos subnormales aplaudiendo”.



Mencionó la reacción del estratega del Tolima y afirmando que esto no es solo un problema específico, sino a un nivel más global “Qué diferente cuando se ve el rostro de Hernán Torres, me pareció esa toma repetida, de él agarrándose la cabeza y mostrando la señal de tristeza, porque no es justo. Póngale el nombre y apellido al agredido y equipo. No es un tema Cataño-Millonarios, es un tema de seres humanos, deportistas, competencia. Así sea profesional, seguirá siendo deportiva”.