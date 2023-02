¿Giro inesperado? Manyoma no iría a Santa Fe, pero tendría equipo

El talentoso volante Alexis Castillo Manyoma, quien brilló en el Sudamericano Sub-20 con la Selección Colombia de Héctor Cárdenas terminó su participación en el certamen y aún no sabía sobre su futuro, pero con el pasar de las horas ya el jugador estaría resolviendo la situación.



Pese a que Independiente Santa Fe lo hizo oficial antes de iniciar la temporada de Liga BetPlay 2023, finalmente no fue incluido en la nómina por el equipo cardenal y una vez comenzó el Sudamericano Sub-20 su futuro se volvió una incógnita, pues ni él sabía dónde iba a jugar.



Durante el Sudamericano se le fue indagado a dónde iría, pero no dio detalles sobre su vinculación a Santa Fe, pero tampoco de qué equipo jugaría, dejando claro que “Aún no sé, no me han dicho nada. Estoy concentrado”.



Sin embargo, luego de finalizar el Sudamericano, su futuro podría estarse esclareciendo y de acuerdo a información del periodista Felipe Sierra, Alexis Castillo Manyoma no llegaría a Santa Fe y mantendría su vinculación con Cortuluá, equipo que le podría garantizar minutos de juego, pero solo se quedaría en el ‘Equipo Corazón’ siempre y cuando no hayan ofertas formales para salir al fútbol internacional.



🚨 Alexis Castillo Manyoma (20) no jugará en #SantaFe. #Cortuluá ya le comunicó al conjunto ‘Cardenal’ que la intención es que el extremo tenga rodaje y eso solo se lo puede garantizar el ‘Equipo Corazón’ ❌🔴⚪️



👀 Salvo que una oferta del exterior llegue, se quedará allí pic.twitter.com/xGcVM2a24A — Pipe Sierra (@PSierraR) February 13, 2023



Por ahora, Manyoma y ningún club ha hecho oficial dicha información, pero todo apunta a que el juvenil se quedaría en Cortuluá para continuar siendo figura mientras sale una mejor oferta.