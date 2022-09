Kevin Mier, salvador de Nacional en la victoria contra Patriotas

Atlético Nacional venció 1-0 a Patriotas por la fecha 14 en la Liga BetPlay II-2022. El conjunto verdolaga no fue tan contundente y en inferioridad numérica pudo superar al conjunto boyacense gracias a un tiro penal cobrado por Jefferson Duque, quien llegó al noveno gol en el presente campeonato. Los verdes terminaron con 10 jugadores por la expulsión de Danovis Banguero. Con este resultado, el equipo quedó en el quinto lugar de la tabla con 22 puntos y 6 goles en la diferencia.

Los primeros 20 minutos de juego no tuvieron muchas acciones. Ambos equipos concentraron el juego en el centro del campo. Fue hasta el 22, cuando Dorlan Pabón de media distancia probó los reflejos del arquero Geovanni Banguera. Dos minutos después, Nelson Palacio remató de media distancia, pero el golero visitante resolvió sin problemas.



Al 29, Jefferson Duque remató a puerta, pero Banguera controló la pelota. Nacional dominaba con la pelota y adelantaba líneas, aunque le costaba llegar al último tercio del campo. Al 34, Emmanuel Olivera fue amonestado por una falta en ataque, el jugador argentino sumó su cuarta tarjeta amarilla en lo que va del torneo.



Al minuto 44, una mano dentro del área de Patriotas tras un centro de Dorlan Pabón, que el árbitro Andrés Rojas no dudó en sancionar. Un minuto después, Jefferson Duque cambió la falta por gol, el delantero antioqueño abrió el marcador, siendo el noveno por Liga y el 103 en 234 partidos con el equipo verdolaga. Una vez se cobró el penal, el árbitro terminó el primer tiempo.



En la etapa complementaria, se mantuvieron los mismos jugadores en cancha. Al minuto 9, Dorlan Pabón aprovechó un centro desde el costado derecho y su remate mando la pelota al vertical derecho. Nacional se estaba animando sobre el arco visitante, al minuto 13, Andrés Andrade con un remate englobado por poco sorprendía al golero.



Al minuto 19 ingresaron en Patriotas, Jorge Posada y Darwin López, en lugar de Federico Arbeláez e Iván Rivas. Los lanceros habían anotado gol al minuto 22 a través de Darwin López, pero la jugada estuvo anulada por fuera de juego.



Dos minutos después, una falta de Danovis Banguero derivó en amonestación al jugador metense. Sin embargo, el árbitro fue llamado por el VAR y luego cambió la decisión, expulsando al jugador, quedando Nacional con 10 jugadores.



El técnico Pedro Sarmiento decidió meter a Álvaro Angulo en lugar de Andrés Andrade. Sobre el minuto 28, Nacional hizo otro cambio, ingresando Daniel Mantilla en lugar de Dorlan Pabón.



Patriotas seguía atacando, mientras que en Nacional trataban de defender el resultado pese a la inferioridad numérica. Al 30, Daniel Mantilla de remate cruzado sobre la banda izquierda, pasó la pelota muy cerca del arco rival.



Al 31, Patriotas hizo otra variante, ingresó Carlos Mosquera en lugar de José Ramírez. Sobre el minuto 36, Nelson Palacio derribó dentro del área a Luis Pérez, el árbitro Andrés Rojas no dudó en sancionar la falta. Un minuto después, cobró Darwin López y atajó a dos tiempos Kevin Mier, desatando la alegría a los 21.060 espectadores que asistieron esta noche de lunes al Atanasio.



Sobre el minuto 42, ingresaron en Nacional Jarlan Barrera y Alexander Mejía en lugar de Dorlan Pabón y Yerson Candelo. En Patriotas entró el hermano de Andrés Andrade, José por Luis Pérez. Al minuto 44 fue amonestado en Nacional Sebastián Gómez, llegando a la quinta tarjeta amarilla. Se perderá el próximo partido contra Santa Fe.



Al final, el conjunto antioqueño llegó a su tercera victoria consecutiva, donde mantuvo el cero en su arco y volvió a meterse dentro de los ocho. Exactamente en el quinto lugar con 22 puntos y 6 en la diferencia. Patriotas sigue comprometido con el promedio y por ahora, estaría descendiendo.



En la próxima fecha, Atlético Nacional visita en Bogotá a Santa Fe en juego pendiente de la fecha 13, luego visita en Cali al América. Mientras que Patriotas recibe en Tunja al Unión Magdalena.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8