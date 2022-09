Juan Moreno reveló lo que le dijo Gamero tras festejar con una camilla

Millonarios ya prepara lo que será el duelo de la final de Copa, cuando se enfrenten a Junior en el estadio Metropolitano. Los embajadores buscarán contar con Andrés Llinás y Álvaro Montero, teniendo en cuenta que están convocados con la Selección Colombia.



Mientras tanto, Gamero y su plantel ha disputado los compromisos con los jugadores que están a disposición. Uno de ellos es Juan Moreno, quien se ha destacado en las fechas recientes, siendo fundamental ante la ausencia de Montero por llamado de tricolor y expulsión.



El portero habló en ESPN, acerca del proceso con Gamero, el recorrido con el plantel y aquella celebración con la camilla, en la semifinal de Copa BetPlay contra Medellín.



Celebración con la camilla: me dejé llevar un poco, hablé con el profesor. Sabíamos que Álvaro podía irse a la Selección y otra sanción no nos venía bien. Uno tiene esa adrenalina adentro, estaba al lado de los paramédicos y les pedí la camilla. Son cosas que uno aprende. El profe estaba preocupad, me dijo: ojo te sancionan, te van a sancionar.



Estamos felices por el nivel de los muchachos. Andrés es un jugador completo, nos ha dado una mano importante con esa rapidez y desequilibrio. En cuanto al partido, siempre tratamos de buscar los resultados, esa no fue la excepción. Desafortunadamente en una jugada se marcó la diferencia, donde los detalles se vean.



Tratamos de mantener el resultado, que donde nos hubiera tenido con 30 puntos. Estamos mentalizados con nuestro trabajo.



Estamos mentalizados en lo que se viene, tenemos una linda oportunidad de disputar una final. Enfrentamos a un rival que viene haciendo las cosas bien. Queremos revalidar esto que hemos hecho, con uno o dos títulos. El miércoles tenemos en frente a un equipo que ha sido un traspié para nosotros en los años recientes. Esperamos que se nos den las cosas para festejar.



Análisis de Junior: con el profe Julio parece que jugara a otra cosa. Es un equipo diferente, tienen una nómina con riqueza técnica, con nombres importantes. Son veloces en las bandas, con importancia en ataque. Hemos analizado todo eso, hay jugadores que marcan diferencia como Hinestroza, Pacheco y el mismo Bacca.



Charlas con Gamero en instancias finales y ambiente del grupo: hemos hablado todo eso, nos ha faltado poco para lograr el título. El año pasado la final del primer semestre, estuvimos cerca de otra en el segundo. Lo bonito de esto es que hemos tenido oportunidades. La del miércoles es una, para dar un gran paso para una corona que se nos ha escapado.



El fútbol te quita, pero es el momento de hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr el título.



Mensaje a la hinchada de Millonarios: lo hemos dado siempre, invito al hincha porque uno quiere que las cosas sucedan rápido y eso genera ansiedad. El aficionado está contento, pero no del todo. Este tipo de procesos se revalidan con títulos. Que tengan paciencia, que nos apoyen y haremos todos lo que esté en nuestras manos para disputar esos dos títulos.



Gestión para evitar los desenlaces en el tiempo pasado: como jugadores que hemos