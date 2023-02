Águilas sigue volando en Liga BetPlay y Once Caldas se derrumba

Once Caldas recibió en el estadio Palogrande de Manizales a Águilas Doradas por la fecha 4 de la Liga BetPlay 2023, donde el equipo dirigido por Diego Corredor tenía la obligación de ganar sí o sí y no ahogar la crisis en este comienzo de temporada, pero volvieron a dar ventajas y los de Rionegro los venció 2-1.



El partido entre ambos equipos no tuvo las mayores acciones durante la mayor parte del primer tiempo, pero de vez en cuando tuvieron la intención de generar peligro en las porterías. Sin embargo, Once Caldas no logró pegar primero en el marcador y luego sufrió en el marcador.



Sobre el minuto 33 del primer tiempo, Águilas Doradas se fue en un ataque rápido y el balón le quedó al goleador Marco Pérez, quien definió de gran manera frente al arquero Éder Chaux, quien no pudo hacer nada para evitar el gol.



Para el segundo tiempo, Águilas Doradas resistió y mantuvo su mínima ventaja que logró desde la primera parte, mientras que Once Caldas hizo todo por empatar el juego e irse con un punto, pero llegó un momento donde no encontraron respuestas a los constantes fueras de juego que se les sancionó.



Once Caldas tuvo dos goles en pocos minutos, pero el juez central Carlos Betancur junto a su cuerpo arbitral decidieron que no hubo anotación en ninguna de las acciones que terminaron dentro de la red para el blanco blanco. Dayro Moreno fue uno de los que recriminó las jugadas de su equipo.



El infierno del Once Caldas continuó, debido a que Guillermo Celis estuvo al límite de la roja tras un roce a un jugador de Águilas, pero después del llamado del VAR, el juez Betancur decidió sacarle amarilla.



El juego siguió su curso, pero el partido terminó con muchas faltas y se le dio poca continuidad a las jugadas, aunque Once Caldas por donde pudo tuvo constantes llegadas.



Sobre el minuto 78, Once Caldas tuvo una jugada de tiro libre y tras una serie de rebotes en el área, el equipo de Manizales logró anotar con Jhon Freddy Pajoy, pero tras una nueva revisión del VAR, el juez decretó que hubo penal antes del gol y luego de varios minutos, el goleador Dayro Moreno fue el encargado de ejecutar el penalti y con categoría.







Sin embargo, la felicidad del empate del Once Caldas duró poco, pues después tres minutos después, Jeisson Quiñones de Águilas Doradas le dio el segundo gol en el marcador al equipo de Rionegro después de ganar la posición con un cabezazo.



El juego siguió intenso y después de la anotación, Águilas tuvo la expulsión de José Leudo, quien ingresó y después de 23 minutos en cancha, recibió doble amarilla y tuvo que salir del campo.



Al final, el partido terminó 2-1 a favor de Águilas Doradas, resultado que los deja de momento líderes de la Liga BetPlay 2023 con 8 puntos, mientras que Once Caldas se quedó con dos unidades y su nivel en este comienzo de temporada ya es preocupante.