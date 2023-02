Hinchas de Once Caldas exigen la salida del DT: ¿Corredor dirá adiós?

La situación de Once Caldas preocupa y mucho. No ha tenido un buen arranque en la Liga Betplay y está comprometiéndose en zona del descenso. El barco de Diego Corredor se hunde.



Los hinchas que desde hace unos días exigen en redes sociales la salida del técnico, este sábado mostraron su inconformismo con algunos carteles y cánticos en la tribuna. Los mensajes son dirigidos al 'profe' y los directivos.



"Fuera Corredor", "Fuera directivos" y "Fuera todos", fueron las frases que aparecieron sobre la tribuna occidental, en pleno partido entre Once Caldas y Águilas Doradas en el estadio Palogrande de Manizales.

Cabe recordar que Once Caldas no ha ganado en la Liga este año. Empezó perdiendo (1-0) contra Nacional, luego empató (1-1) en casa con Tolima y en la jornada anterior sacó un punto frente al Deportivo Cali. Este sábado frente a Águilas, la exigencia de la afición era sumar los 3 puntos. Al final, el equipo volvió a perder (1-2).



El 'Blanco-Blanco' inició el 2023 con el pie izquierdo, ubicado en zona del descenso junto al Atlético Huila, Unión Magdalena y Alianza Petrolera. La necesidad es empezar a sumar para alejar el fantasma de la B.