Pinto habló de una reciente baja del Cali: 'Talentoso pero le faltaba'

Si algo caracteriza a Jorge Luis Pinto es que habla "sin pelos en la lengua". En una reciente entrevista se refirió a los planes que tiene con Deportivo Cali este 2023, pero también, habló de las bajas -entre ellas la salida de Daniel Luna a España- y la pieza de experiencia que le falta a su equipo.



En ESPN F90, el técnico del equipo azucarero dejó claro que la cantera tendrá un lugar importante. Sin embargo, sí se dejó ver preocupado ante la salida de jugadores como Teófilo Gutiérrez, Angelo Rodríguez y Guillermo Burdisso, quienes daban el equilibrio con su experiencia.

"Me falta alguno de experiencia", dijo Pinto sobre la posibilidad de un refuerzo más. "A la cantera le dijimos que tienen un puesto y que tienen que defenderlo. Los mezclamos con otros experimentados y completan la plantilla. Sé que es un momento difícil".



Sobre la salida de Daniel Luna al Mallorca de España, negocio que se dio en pleno Sudamericano Sub-20, Pinto destacó que "Es talentoso pero le faltaba un poco más de presencia. Lanza muy bien y quizás por el costado no puede dar el fútbol que tiene. Ojalá le vaya bien porque es de los grandes talentos de Deportivo Cali".



La alternativa para reemplazar a Luna está en casa. "Arroyo es un volante creativo, de otro estilo a Luna, y está haciendo las cosas bien con la número '10'. Le estamso dando respaldo. Yo creo en ellos".



Jorge Luis Pinto mencionó que muchos jugadores se marcharon por la difícil situación económica que atraviesa el club y no pudieron mantenerlos, como el caso de los tres experimentados. Ahí, es donde la cantera juega un papel clave. "Tienen un rol fundamental para completar la nómina. Estamos para pelear, ganar y volver a poner a Deportivo Cali en las posiciones donde históricamente se estuvo".



Finalmente, el técnico santandereano dijo estar dispuesto a pelear y sacar adelante su proyecto deportivo. "No te digo que podemos estar primeros pero sí queremos estar entre los cuatro mínimo y ni pensar entre los ocho. Tenemos que estar entre los cuatro como sea".