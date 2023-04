Pereira volvió a ganar en Liga y goleó a Unión Magdalena de visita

Unión Magdalena recibió en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta al Deportivo Pereira por la fecha 13 de Liga BetPlay 2023-I y el ‘Ciclón Bananero’ se vio sorprendido por los dirigidos por Alejandro Restrepo, quienes terminaron ganando 3-0 de visita.





El primer tiempo entre ambos equipos fue intenso como el calor infernal de Santa Marta, pero eso no fue impedimento para los matecañas, quienes antes de la media hora ya ganaban por dos goles.



El primer gol de la tarde en el Sierra Nevada lo puso Kevin Aladesanmi, quien supo aprovechar un pase de Arley Rodríguez para marcar así el primer gol frente a Ramiro Sánchez, quien no tuvo su mejor respuesta a ese remate que pasó por el lado izquierdo del palo.



Unión Magdalena no se encontró y Pereira logró tomar más confianza, logrando al minuto 24 el segundo gol del partido. Maicol Medina remató fuertemente al ángulo tras una asistencia de Juan Zuluaga, quien le metió un pase profundo al jugador matecaña para que definiera de gran manera.



Pese a los dos goles en contra, Unión nunca tuvo la intensidad necesaria para ir al menos por el descuento, aunque tuvo un penalti finalizando el primer tiempo, pero Ricardo ‘Caballo’ Márquez, desaprovechó la oportunidad para renacer en el juego, pues al frente tuvo a un gigante Aldair Quintana.



Para el segundo tiempo nada cambió y Pereira continuó con su superioridad, donde el tercer gol que determinó la goleada del Pereira llegó al minuto 49 tras un remate de cabeza de Kevin Aladesanmi. 3-0 de visitante y el ciclón no supo reaccionar.



Sin nada que perder, a partir de ahí Unión Magdalena se volcó al ataque para descontar, pero se encontraron siempre bien ubicado a Aldair Quintana, quien fue una de las figuras del partido.



Mientras pasaron los minutos, Deportivo Pereira se mantuvo ordenado y en los pocos ataques que pudo generar el Unión, se encontraron con Quintana. Igualmente, sobre el minuto 80 se iluminó un poco la situación del local tras la expulsión de Arley Rodríguez, pero finalmente los dirigidos por Alejandro Restrepo sostuvieron su 3-0.



Al final, Deportivo Pereira mantuvo su amplia diferencia y sigue escalando posiciones en la Liga BetPlay 2023-I. Ahora es décimo con 16 puntos, mientras que Unión Magdalena se sigue hundiendo y no encuentra su mejor forma, quedándose con 13 unidades.