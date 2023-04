Él sabe cuánto costará la roja: sentida disculpa de Darwin Quintero

No es común que Carlos Darwin Quintero sea expulsado. Pasó tan pocas veces que la afición en el Pascual Guerrero no lo podía creer. Y a ellos les habló, visiblemente apenado.

El atacante vio la tarjeta roja en la derrota de América de Cali contra Águilas Doradas 1-3, este martes en un sorpresivo resultado en Liga Betplay. Pero el verdadero golpe fue la salida de su eje en el ataque, que lo privará de estar el próximo domingo (7:20 p.m.) en el clásico contra Atlético Nacional.



Fue más que nada una entrada imprudente, no necesariamente mal intencionada, en su afán por ayudar a recuperar la pelota. Pero lo afectó y por eso en Instagram envió un sentido mensaje, lamentado su costoso error.



“Quiero pedir una disculpa a mis compañeros y a toda la hinchada que fue a alentarnos ayer por lo sucedido. No tengo excusa alguna y seguro que no volverá a pasar algo así. Seguiré siempre esforzándome por darle lo mejor a esta camiseta“, escribió, etiquetando a la cuenta oficial de América de Cali.







Difícil es la situación del rojo, que sigue en la parte alta de la tabla de la Liga pero sufrió una derrota dolorosa, a la que el técnico Guimaraes no escapó: "nos ganaron bien, dijo.