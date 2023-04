Mea culpa de Guimaraes en derrota de América: 'Nos ganaron bien'

América cayó 1-3, en su casa, contra un Águilas Doradas que lo superó en juego, en orden y especialmente en efectividad.

El partido fue siempre cuesta arriba para un América que volvió a sufrir problemas de definición y que fue superado, como lo reconoció el técnico Alexandre Guimaraes.



"Nosotros no llegamos a alcanzar el partido que hubiésemos deseado hacer, aún a pesar de eso, creo que dos estilos diferentes en donde las oportunidades del gol, hasta el 2-1 fueron parejas. En el primer tiempo ellos tuvieron un gol y una más y, nosotros, el gol y una-dos o tres más. No estoy comparando acá otra cosa que no sea esto, en el segundo tiempo nosotros lo empezamos bien, infelizmente vino la jugada del segundo gol y a partir de allí tenemos que empezar a tomar de decisiones en cuanto a estructuras para nivelar el juego y tener opciones; el rival hace sus movimientos de esos espacios que fuimos dejando y nos ganan", afirmó el DT en rueda de prensa.



¿Qué hizo mejor su rival? "El apunte que hay que hacer es un apunte atinado, ellos estaban recargando mucho, haciendo un 'dobleteo' y hasta un 'tripleteo' sobre Darwin, que en la zona derecha fue la intención del primer tiempo, producto de eso, hablamos en el camerino para intentar hacer, debido a esa atracción, que ellos estaban haciendo sobre Darwin intentar ganar esas espaldas, no pudimos ser eficaces. Después de eso Adrián hizo un juego muy correcto, no sólo el primer tiempo, sino en otros lapsos. Algunas veces estos movimientos salen".



América crea pero falla en la última puntada y el DT cree saber la razón: "Creo que es un tema sobre todo de ansiedad, que tenemos que corregir porque a pesar del volumen de juego de un equipo o del otro, las ocasiones de gol claras estuvieron parejas, siendo ellos más eficaces. Transmitirles a ellos confianza y ahora es recuperar y jugar; perdimos un partido hoy (martes) que no estaba presupuestado, lo tenemos claro y ahora tenemos que reponernos e ir a Medellín a tratar de sumar".



El lío es que el siguiente clásico será sin Darwin Quintero por expulsión y con el dolor de una derrota justa: "Ahora tenemos que pensar en el partido de Nacional, nos ganaron bien y hay que admitirlo. Como responsable admito que pudimos haber hecho cosas mejores, no estuvimos al nivel que debíamos estar", concluyó Guimaraes.