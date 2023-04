América alista bombazo y Tulio lo advierte: ¿Lo de Cuadrado es humo?

En las últimas horas han surgido rumores de un posible interés por Juan Guillermo Cuadrado en la liga colombiana. El jugador de Juventus que terminará contrato en junio de 2023 y cuyo futuro es incierto, empezó a sonar para el América de Cali luego de la advertencia de Tulio Gómez, pero también en Junior según un periodista en Barranquilla. ¿Humo o posibilidad real?

El periodista Ricardo 'Gato' Arce publicó un video sobre un "bombazo" que alista América de Cali. Aseguró que los 'Diablos Rojos' trabajan desde ya para reforzar su nómina en Liga II-2023 y apunta a ser primeros en la reclasificación. El objetivo principal de Alexandre Guimaraes es tener competencia continental en 2024.



"América está alistando parte de la consecución de jugadores para la próxima temporada. Me dijeron que América tiene una bomba, que si se llega a concretar, marcaría los beneficios no solo del América sino del FPC", y agregó que en el club están felices con 'Guima' pero que "van a reforzar, un equipo grande lo tiene que hacer. Si se da lo que llegaría al América es un bombazo".



A lo dicho por el periodista caleño se sumó un mensaje del máximo accionista, Tulio Gómez, quien se refirió a la noticia diciendo que "En este año o el otro si puede reventar una bomba a nivel suramericano".



En medio de tanto especulación apareció el nombre de Juan Guillermo, quien está próximo a finalizar contrato en la Serie A con Juventus. El jugador de Selección Colombia, de 34 años, no fue el único que apareció como posibilidad para configurarse en "bombazo". El nombre del delantero Duván Zapata también ilusiona a los hinchas escarlatas.

En este año o el otro si puede reventar una bomba a nivel suramericano, pero no es lo que dices; Invertirle yo al Cali no es permitido por estatutos de la DIMAYOR, me es difícil sostener un equipo, con 2 me enloquecería — tulioagomez (@tulioagomez) April 11, 2023

Lo cierto es que el rumor de Cuadrado no solo surgió en América. Desde Barranquilla apareció una información del periodista Breinner Arteta, quien asegura que Junior tiene en su mira al 'panita'. "Hay interés de Junior por tratar de contratar a Juan Guillermo Cuadrado Bello para el 2024", destacó.



¿Descabellado? No del todo. Hay que tener en cuenta que Juan Guillermo no continuará en Juventus (no hay renovación a la vista) y sigue sin resolver su futuro. Tanto América como Junior han dado grandes sorpresas en los últimos años fichando a jugadores como Adrián Ramos y Juan Fernando Quintero.



Habrá que esperar de qué se trata el bombazo que advirtió Tulio Gómez o si Junior se interpone con su chequera y da la noticia antes. Amanecerá y veremos...