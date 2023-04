Lorenzo no lo convoca y a Julián Quiñones le proponen otra selección

El delantero colombiano Julián Quiñones, quien actualmente juega en el Atlas de México, recientemente anotó gol con los rojinegros en la Liga MX, partido donde abrió el marcador 1-0, pero finalmente empataron 1-1.

Sin embargo, el buen momento de Julián Quiñones en el fútbol mexicano lo han llevado a destacarse regularmente, pues ya suma es suma 10 goles, en 17 partidos y pese a ello, el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, no lo ha tenido en cuenta para observarlo en los partidos amistosos.



Ante la ausencia del atacante en Colombia, Luis Ricardo Reyes, uno de sus compañeros en Atlas, habló en conferencia de prensa donde informó que le gustaría verlo vistiendo los colores de una selección, pero no mencionó a la tricolor, sino a la mexicana dirigida por Diego Cocca.



"Tiene fortaleza y potencia, aunque lo estés marcando bien. Le pedimos que se naturalice para que nos ayude en la Selección Nacional de México. Se lo he dicho que está para grandes cosas", dijo Luis Ricardo Reyes sobre el sueño de verlo en el seleccionado mexicano.



Por ahora, habrá que esperar si finalmente decide nacionalizarse en algún momento para poder llegar a la Selección de México, sin embargo, es aún colombiano y Néstor Lorenzo podría tenerlo en cuenta más adelante.