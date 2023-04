Se ilusionan Junior y 'Bolillo': regreso de Quintero tendría fecha

Ha sido un eterno debate: que por qué viajo a Corea si estaba lesionado, que cómo no se vio en Barranquilla lo que le descubrieron en Selección Colombia, que si fue algún trabajo en la tricolor lo que lo complicó... aún ahora no hay consenso.

Lo cierto es que se cumplió un mes de ausencia de Juan Fernando Quintero en Atlético Junior, desde el duelo del 12 de marzo contra Envigado en el que acusó una molestia, después de haber estado siempre disponible desde su llegada al club tiburón.



En la rueda de prensa posterior a su regreso de la gira asiática con Selección. Hernán 'Bolillo' Gómez dijo que estaría al margen más o menos 30 días. Y se cumplieron pero del regreso aún no hay certezas.



Según informó el diario El Heraldo, no volverá este jueves Boyacá Chicó ni el próximo domingo, contra Deportes Tolima. La decisión es no correr ningún riesgo.



¿Cuándo entonces? El 22 de abril, Junior recibe a Jaguares de Córdoba a las 6:20 p.m. y, según la fuente, es la fecha señalada para su regreso a las canchas.



Visto sin apasionamientos, es el momento ideal, la recta final de la fase todos contra todos, para que llegue a dar una mano ahora que el equipo es décimo de la tabla, con 14 puntos, a tres del octavo.



Lo bueno es que la nómina le ofrece una amplia gama de opciones al DT. Solo que ninguna es Quintero.