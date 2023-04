'Bolillo' se confesó tras vencer a Nacional: 'Estaba medio berraco'

El técnico Hernán Darío 'Bolillo' Gómez salió feliz con la victoria de Junior (0-1) ante Nacional en el Atanasio Girardot. Inevitable sonrisa en la rueda de prensa tras el gol de Didier Moreno y el penalti atajado por Jefersson Martínez.



El entrenador confesó que estaba "berraco" en el primer tiempo y por eso decidió hacer cuatro cambios en el arranque del segundo periodo. Las modificaciones le resultaron y al final se llevó los puntos para Barranquilla. De a poco, el rojiblanco capta la idea del 'Bolillo' y empieza a sumar en Liga.

Balance del partido en Medellín: "Nosotros hicimos un trabajo para tener un equipo corto, reducir espacios y para ir progresando por elaboracion, y así lo hicimos hasta el minuto 30 y pico, después nos metió en el arco y estábamos confundidos. Teníamos unos cambios más o menos pensados y sumamos más gente en ataque; el partido se emparejó. Es un resultado bueno porque son puntos que necesitabamos, estamos cogidos de la noche".



"Nosotros en Colombia nos conocemos todos, los técnicos y los equipos. Nuestro trabajo no estaba dependiendo de lo que hiciera Nacional. Queremos mejorar nuestro estilo y de eso dependemos ahora. Dentro del estilo, tenemos jugadores que nos dan variantes y hoy nos salió".



Los cambios que surtieron efecto: "Nosotros trabajamos mucho el orden y tuvimos demasiado en el primer tiempo. Nacional se vino y nos estaba dando espacios. Queríamos tener gente más rápida y con mejor elaboración, y los soltamos de una vez. Sufrimos pero nos entregamos y estamos siendo un equipo. Queremos gente con personalidad".



Razón de los cuatro cambios al inicio del segundo tiempo: "Voy a ser sincero, lo primero, lo teníamos muy claro. También lo hice muy rápido porque estaba medio berraco también".



"Mis equipos siempre deben tener orden y eso no quiere decir ser defensivo. El orden da seguridad para tener elaboración. A Junior le gusta jugar y en Barranquilla el equipo puede perder pero si juega bien, la gente se va tranquila. Eso es lo que estamos buscando".



Junior se esperanza con salir del mal momento: "Nosotros somos autocríticos y los muchachos también, hay muy buenos muchachos en Junior. Vamos a hablar de lo que tenemos que mejorar. Junior realmente ha sufrido mucho y está sufriendo mucho por esa posición. Yo entro y empiezo a sufrir con ellos porque me involucro con el equipo. Sin embargo, dan alegría muchas cosas. Yo al partido de hoy no le tenía miedo, yo quería disfrutar lo que entreno y eso me llena más".



Buena asistencia en el Atanasio Girardot: "En mi primer partido el estadio estaba casi lleno, es otra hinchada fuerte. La plaza de Medellín, de Barranquilla, de Bogotá son plazas fuertes y asustadoras".