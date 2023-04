Se acabó la aventura: futuro de James no pasará por Olympiacos

Se aclaró el futuro de James Rodríguez y hay malas noticias para Olympiacos ya que este miércoles se mencionó que el futbolista colombiano no continuará en el cuadro helénico.



Esto fue mencionado por los periodistas Pipe Sierra y Johnny Georgopoulos en su cuenta de Twitter en donde aseguraron que no se llegó a un acuerdo con el futbolista para darle continuidad al contrato que lo unía con la institución griega.



“James Rodríguez no continuará en Olympiacos. A pesar de los esfuerzos para ejercen la opción de extender su vínculo, finalmente no se llegó a un acuerdo”, dijo Sierra en sus redes sociales.

🚨 EXCL. James Rodríguez (31) no continuará en #Olympiacos. A pesar de los esfuerzos para ejercen la opción de extender su vínculo, finalmente no se llegó a un acuerdo. Info junto a @YanniRamone 🇨🇴❌



👀 La decisión en este momento es que el colombiano salga libre el 1 de julio pic.twitter.com/Ma9MNA7abQ — Pipe Sierra (@PSierraR) April 12, 2023

De igual manera, agregaron que la idea es que James salga del equipo para el 1 de julio, fecha en el que acaba su actual vínculo con los griegos.



Ante esto, comienza el baile por el fichaje del jugador colombiano quien ya en semanas anteriores fue vinculado con el fútbol turco, destino que lo mantendría en Europa y en donde ha sido vinculado con Besiktas y Galatasaray.



Cabe señalar que James llegó a Olympiacos en septiembre del 2022 y desde entonces ha jugado 23 partidos y ha anotado cinco goles en todas las competencias que disputó.