¿Qué pasó ahora? James, fuera de convocatoria de Olympiacos en Copa

La historia de nunca acabar: James Rodríguez no está disponible. ¿Por qué? Nadie jamás lo sabe. Ni en sus clubes ni en la Selección Colombia, las respuestas cuando se habla del número 10 brillan por su ausencia.

Lo cierto es que son días grises para el creativo, a quien en Grecia elogiaron en su momento porque espantó el fantasma de las lesiones y volvió a disfrutar el fútbol. Ahora las críticas son la nota predominante.



La sorpresa fue mayúscula cuando Olympiacos publicó su convocatoria para el partido de vuelta de la semifinal de la Copa de Grecia, que pierde 3-0 contra AEK, y ni apareció James.



Viene de jugar 45 minutos contra Panathinaikos en la derrota 2-1 y ahora, en la lista del DT interino, José Anigo, no estuvo entre los 24 llamados a la gesta en una competencia que ha sido prioridad para Olympiacos, ante lo difícil que ha sido todo en la Liga.



¿Qué pasó ahora? James llegó a Olympiacos, antes de la salida del técnico Míchel, con un problema físico -otra vez incierto tras la gira asiática de la Selección Colombia. Estuvo al margen unos días pero se recuperó a tiempo para el clásico del fin de semana, tras el cual le llovieron críticas. "No puedes llamarte James y dejar esa imagen" o "Es evidente desde hace un tiempo que ya no es capaz de ayudar en condiciones de fútbol competitivo. Su imagen en el partido ante el Panathinaikos fue desgarradora” fue lo más bajito que le dijeron.

Ahora ha vuelto a ausentarse y nadie sabe por qué o por cuánto tiempo. Con la renovación de fondo, la incertidumbre vuelve a apoderarse de su presente.