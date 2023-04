Ácida crítica en Grecia: 'Si te llamas James no puedes dar esa imagen'

Olympiacos no pudo con Panathinaikos y cayó por 2-0, en un clásico que de alguna manera deslució por la poca oposición que opusieron James Rodríguez y sus compañeros.

Aunque no hubo jugadas destacadas y nunca sufrió el local para defender su triunfo, las críticas se enfocaron en el colombiano, de quien se esperaba más en su regreso a la nómina titular, tras la lesión que sufrió mientras estuvo concentrado con la Selección Colombia.



El analista del diario Gazzetta, Dimitris Tomaras, fue lapidario: "Cuando te llamas James no puedes dejar esa imagen", escribió.



"Varios jugadores no estuvieron a la altura en el derbi. Tenían signo negativo. La imagen de James Rodríguez es terriblemente mala en el juego en todos los sentidos... De 24 pases, solo seis los dio en zona de ataque. Y en trabajo colectivo en pleno dominio de Panathinaikos, recuperó una vez la pelota. Muy poco para lo que se espera de él", apuntó.



"El mediocampista colombiano es una estrella del fútbol. No está permitido tener tal imagen. No tiene sentido ser James y no haber dado una ayuda notoria en un derbi este año", concluyó el crítico.



No menos dura fue la reflexión de Nova Sports sobre el colombiano, quien según la estadística fue uno de los tres mejor calificados del clásico. “James Rodríguez no es el jugador que ‘volvió a enamorarse del fútbol’ gracias al Olympiacos. El colombiano lleva varios meses ofreciendo muy poco y como hemos señalado recientemente, más bien está frenando el ritmo de desarrollo del equipo que acelerándolo”, dijo.



Ojo a la condena: "James Rodríguez es evidente desde hace un tiempo que ya no es capaz de ayudar en condiciones de fútbol competitivo. Su imagen en el partido ante el Panathinaikos fue desgarradora”.



Olympiacos perdió la opción de acercarse a la punta de la tabla en esta liguilla que define al campeón en Grecia y está a 6 puntos de Panathinaikos y del líder AEK, el rival que tendrá este miércoles en Copa y el 22 de abril.