Sin James, Olympiacos perdió fútbol y puntos en clásico: ¿qué le pasó?

La noticia era de los más prometedora: James Rodríguez, quien venía de una asistencia en la victoria 3-1 contra PAOK, era titular en el esperado clásico Panathinaikos vs Olympiacos.





Significaba que estaba físicamente a tope tras la lesión que trajo de la Selección Colombia y que otra vez era la ilusión creativa de un equipo que sufrió la inesperada salida del técnico Míchel y aún así empezó ganando con el técnico interino José Anigo.



Pero esa fue una señal efímera pues este domingo, cuando llegó la hora de enfrentar a uno de los favoritos al título de la Superliga de Grecia, no hubo nunca manera de hacerles daño. Panathinaikos se impuso por 2-0 sin dificultades y aprovechó que el rival perdió magia.



El equipo local se fue adelante en el marcador por un insólito error de Papastathopoulos en la marca de Sporar (minuto 28) y a los 36 tuvo el infortunio de un autogol de El-Arabi.



Y en ese primer tiempo fue el colombiano el único que se animó a hacer un remate al arco aunque encontró bien ubciado al portero (minuto 17) y el que se animó a algún pase profundo para tratar de despertar a los suyos y sacarlos del área rival, donde los amontaba el dueño de casa para neutralizarlos.



No sufrió choques importantes o faltas para destacar e inclusive se vio mucho tiempo en terreno propio, tratando de recuperar él mismo la pelota para intentar la reacción. Físicamente lucía bien.



Pero entonces vino el descanso y la incertidumbre: ¿por qué James no salió del camerino en el complemento y fue relevado por Bakambu? Su historial de lesiones para dudar y por eso la alusión a que en su tiempo en cancha no acusó dolores.



La razón de su salida pudo ser que Olympiacos no tenía opciones de gol o al menos intentos en esos primeros 45 y el DT interpretó que era el 10 una pieza que no hacía suficiente diferencia y además no apoyaba con suficiente ímpetu la tarea de la marca. Solo así se entiende no solo su salida sino el hombre que ingresó por él.



Y si era esa la intención, pues hay que decir que el ST fue mucho más de choques y faltas que de opciones de gol de alguno de los contendores: se pegaron en el mismo ritmo en el que se olvidaron de los arcos.



Sin James perdió Olympiacos las sociedades que no generaron Biel o Valbuena y otra vez 'murieron de hambre' los hombres en punta. Nunca hubo alguna acción para cambiar la suerte y casi sobraron los 45 minutos finales.



¿Sufrió algún problema físico que no sepamos y por eso se fue el colombiano? Ojalá no, pero en todo caso no sería la primera vez. Si es solo decisión técnica, mucho tendrá que explicar el interino Anigo sobre su apuesta por muros en vez de talentos, en un juego que estacionó a su equipo en el tercer lugar de la tabla, ahora a 6 puntos de AEK y Panathiakos.