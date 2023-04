Vélez, sin piedad: 'James es tema terminado, que disfrute su dinero'

James Rodríguez no apareció en la última convocatoria de Olympiacos, para la semifinal de vuelta de la Copa de Grecia, que se disputa este miércoles contra AEK, serie que gana este último por 3-0.

Tras el último clásico contra Panathinaikos (2-0) la crítica en Grecia fue implacable con el colombiano , del que dijo que había dado la peor imagen y que hace tiempo que no ayuda a su equipo criticando no solo su poca eficiencia ofensiva sino también la tarea de marca, que tantas otras veces ha sido el talón de Aquiles.



¿A quién le han dicho? Carlos Antonio Vélez recogió el guante y apuntó sin piedad al presente pero también al futuro del creativo.



“Él ya no está en condiciones de competir hoy por hoy en un fútbol de élite. Él podrá jugar en una Liga de nivel bajo. De hecho, Grecia es una liga pobre", dijo en Planeta Fútbol de Antena 2.



El llamado constante del 10 a la Selección Colombia ha sido duramente criticado por el analista, quien no le reconoce ningún aporte al equipo de Néstor Lorenzo y pide que se imponga la renovación y ya deje de ser tenido en cuenta.



El fútbol del que fuera figura hace unos años ya no está, según Vélez: “Por ahora, los hechos demuestran que es un tema terminado, que es un finiquito. Sí, va a jugar algunos partidos buenos. Seguramente destacará y marcará algunos goles, pero no va a ser un jugador trascendental", recalcó Carlos Antonio.



Letal, como ha sido antes a l hablar del zurdo, apuntó a su futuro: "Les estoy diciendo algo que puede sonar tan antipático, pero que al final del tiempo va a terminar siendo realidad. Él tendría que estar pensando ya en tranquilizarse e irse a disfrutar del dinero que se ganó legítimamente", concluyó.