A Pereira y Bucaramanga se les olvidó ganar: empate en Liga BetPlay

Deportivo Pereira enfrentó al Atlético Bucaramanga en la fecha 12 de Liga BetPlay 2023-I y en el estadio Hernán Ramírez Villegas ambos equipos necesitaban ir por una victoria para seguir escalando posiciones y acabar la mala racha que llevan en los últimos partidos. Al final, el partido terminó empatado 1-1.

Desde el primer tiempo Deportivo Pereira aceleró su intensidad y desde los quince minutos ya eran ganadores del partido gracias a una buena definición de Kevin Aladesanmi, quien logró marcar con un tremendo golazo que dejó sin posibilidad al arquero Cristopher Javier Varela.



Cuando parecía que el matecaña iba a lograr pasar de largo en el marcador, Atlético Bucaramanga antes de la media hora pudo empatar el juego, donde el argentino Diego Chávez pudo definir y dejar sin opción a Aldair Quintana, terminando 1-1 en el primer tiempo.



Para el complemento el partido se tornó de ida y vuelta, donde ambos equipos lograron tener oportunidades, pero de a poco Pereira aceleró un poco más, encontrando de a poco la fórmula para llegar a su segundo gol.



Con el pasar de los minutos Pereira no pudo definir y el partido se fue enfriando en cuanto a generación de oportunidades y solo hasta el final ambos volvieron a salir decididos a buscar el gol de la victoria.



Sobre el minuto 80 Bucaramanga tuvo todo para ganar el partido, pero Diego Chávez se asustó al quedar solo frente a Aldair Quintana, quien salió de su arco para frenar la jugada, pero el atacante del leopardo la envió por encima del arco.



De igual manera, Javier Reina tuvo una oportunidad con un fuerte remate de media distancia, pero Aldair Quintana le evitó la anotación que hubiese sido el de la victoria del Bucaramanga.



Al final, no hubo para más y Bucaramanga terminó mucho mejor, mientras que Pereira tuvo que aguantar el 1-1. Este resultado no favorece a ninguno de los dos en la tabla de posiciones, pues el matecaña acumuló seis partidos sin ganar y el leopardo pasa por la misma situación, pues quedó con nueve juegos sin ganar.