Andrés Cadavid y su expulsión: ‘No me pareció, era una jugada normal’

Millonarios derrotó en los últimos minutos a Independiente Medellín 2-1 y al final la expulsión del defensor del poderoso, Andrés Cadavid fue determinante para que el embajador lograra tres puntos en El Campín.

Luego del partido, Cadavid habló para los medios sobre lo que vivió en el partido y enfatizó en la jugada de su expulsión, la cual calificó como “una jugada normal”.



“Desde el principio del segundo tiempo queríamos tener mejor el balón y no se pudo… En mi opinión creo que no era amarilla, fue una jugada muy normal la cual hizo que me expulsaran, pero bueno esa fue la determinación”, dijo Andrés Cadavid.



De igual manera, habló de los recuerdos que le generó volver a El Campín, pero esta vez siendo rival de su exequipo Millonarios.



“Para nadie es un secreto que el corazón está un pedazito azul por todo lo que se vivió y logramos de quedar campeones, pero siempre agradecido con Millonarios”, finalizó.





Medellín es actualmente 12 con 13 puntos y sigue cayendo en la tabla de posiciones, pero ahora los dirigidos por David González esperan volver a triunfar en las próximas fechas que será contra Deportivo Cali y Bucaramanga, rivales que tendrá antes de duelo de Libertadores contra Club Nacional de Uruguay.