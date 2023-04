No todo es aplausos a Millos: ‘A Leo Castro debería darle vergüenza’

Millonarios venció 2-1 a Independiente Medellín y recuperó el liderato de la Liga BetPlay I-2023. El embajador remontó en El Campín gracias a la idea de Alberto Gamero, las genialidades de Daniel Cataño, los goles de Óscar Cortés y Jáder Valencia, y la expulsión de Andrés Cadavid en el DIM.



El árbitro Alexis Hinestroza dejó al poderoso con un hombre menos al sacarle una segunda tarjeta amarilla a Cadavid, líder de la defensa del DIM, en una polémica jugada, pues en la transmisión de televisión se ve que el defensor no agredió al delantero Leonardo Castro.



⚽➕¡Cadavid se va expulsado tras ver la doble cartulina amarilla! 🔵🔥🔵🔴 #LALIGAxWIN pic.twitter.com/GU6ofwHHou — Win Sports TV (@WinSportsTV) April 9, 2023

Así, no todo fueron aplausos para Millonarios por su triunfo y liderato. También hubo una fuerte crítica del periodista Jorge Bermúdez en su espacio de YouTube.



“El árbitro Hinestroza perjudicó al Medellín con la expulsión de Cadavid”, indicó el panelista de ESPN. Sin embargo, su comentario más fuerte fue para el goleador albiazul, Lenardo Castro, por simular.



“Leo Castro se comportó como un mal colega de fútbol. Castro, te debería dar vergüenza y pena con tus colegas de profesión, por lo que hiciste. Ni te tocaron, te tiraste al piso simulando una falta que no existió, e hiciste echar a un colega. Mal, muy mal”, comentó Bermúdez.



Y sobre el juez añadió: “Pues de Hinestroza no podemos esperar otra cosa, porque es un árbitro muy malo”.



(Ver de 1:26 a 2:23)

Más adelante en su columna de opinión y análisis, Jorge Bermúdez volvió a atizar contra Castro por provocar el error arbitral y perjudicar al Medellín, con una falta de colegaje.



“Apareció el mal árbitro Hinestroza a ‘cagarse’ todo, porque se lo tiró todo”, dijo Bermúdez, quien luego describió la jugada entre Cadavid y Castro: “Castro se tiró y no fue ni falta”.



“Primero, el error garrafal del árbitro, que es un ciego y no ve; segundo, el VAR se quedó callado; y una vergüenza lo de Castro, falta de colegaje y de respeto al fútbol y al juego es terrible. No puede hacer echar de esa manera a un colega”, se descargó el ‘Patrón’.



Bermúdez añadió: “Castro fingió una patada que nunca le dio (Cadavid), porque ni lo tocó. Es un tramposo, feísimo eso Castro. Yo, de usted, me hubiera levantado y le hubiera dicho al árbitro, ‘no me tocó, quítele la amarilla’”.