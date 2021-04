América sale a ‘bombardear’ al Tolima para clasificarse a cuartos

América de Cali tendrá que sacar su casta este domingo (3:30 p.m.) para avanzar a los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2021. Recibe al Tolima obligado a derrotarlo por una amplia ventaja para evitar que Medellín pueda sorprenderlo con su partido en Manizales ante Once Caldas.



Tarea nada sencilla para los ‘diablos’, que en el Pascual Guerrero se han complicado bastante, pero no hay más alternativa y deberán resolver en 90 minutos la falta de eficacia que los ha acompañado en los pasados compromisos. O, en otras palabras, que por fin se les abra el arco, ya que no han podido anotar más de dos goles en ninguno de los 17 partidos que tienen disputados hasta el momento y su promedio es de 1 tanto por juego.

Con los mismos 26 puntos del DIM, el cuadro vallecaucano es octavo por un gol más en la diferencia, lo que le permite mantener parcialmente el cupo, aunque no se puede confiar y lo que pretende es estar tranquilo para definir las opciones que produzca en el área tolimense.



Ante la ausencia de su delantero más experimentado, Adrián Ramos, quien combina trabajos en cancha con presencia en el Departamento Médico, con la mira puesta en el debut en la Copa Libertadores, Juan Cruz Real confía en lo que puedan brindarle Yesus Cabrera, Santiago Moreno, Luis Sánchez, Duván Vergara y Díber Cambindo frente a una defensa fuerte y de buena talla que es la segunda menos vencida del campeonato.



Los escarlatas sueñan con recuperar su generación de juego y la velocidad en las transiciones que fueron importantes en algunos partidos, eso sí, sin regalarse en el fondo porque el contragolpe del elenco tolimense es un arma letal. Joel Graterol ha sido figura en las últimas presentaciones y ahora tratarán de hacer un juego equilibrado en el que la parte ofensiva supere el férreo doble bloque del ‘vinotinto y oro’.



Un jugador que no iría como titular es Jeison Lucumí, que aparte de sufrir una molestia en el talón sigue sin responder al esfuerzo de haberlo repatriado desde España.



Después de realizar su entrenamiento de fútbol en el Pascual Guerrero, Juan Cruz Real afirmó que “afrontaremos el partido con la seriedad de siempre, el equipo después de un mal arranque por diferentes situaciones ha venido levantando, en la fecha 15 estábamos de 14, con las mismas ganas y deseo de avanzar a las finales, enfrentaremos el partido sabiendo lo que nos jugamos”.



Sobre Tolima expresó que es “es un rival complejo, que defiende muy bien, tendremos que ver cómo hacemos para romper esa defensa férrea y también defender nuestro arco. Tenemos que ser inteligentes, normalmente se juegan 95 o 97 minutos y debemos estar pendientes de todos los detalles”.



La estadística muestra que en la Liga del año pasado, Tolima se impuso 1-0 con gol de Sergio Mosquera, después de que el equipo vallecaucano fallara algunas opciones, pero en el 2019 los dos juegos favorecieron a los rojos, por 0-1 en Ibagué (20 de julio, con de Yesus Cabrera) y 3-1 en el Pascual Guerrero (31 de enero, 2 tantos de Fernando Aristeguieta y el restante de Carlos Sierra).



Un triunfo y la clasificación serían un buen incentivo en América para alistar el primer compromiso de Copa Libertadores el próximo miércoles 21 de abril (9:00 p.m.) ante Cerro Porteño en Bucaramanga.

Datos en el previo



América de Cali ganó siete de sus últimos nueve duelos ante Deportes Tolima como local en Liga (1 empate, 1 derrota). En sus cinco enfrentamientos anteriores en el Pascual Guerrero solo ganó en una ocasión, el 3 de marzo de 2002 por 2-1 (2 empates, 2 derrotas).



El elenco rojo recibió gol en sus tres últimos duelos como local (1 victoria, 2 derrotas) tras no recibir gol en sus cuatro duelos anteriores (1 triunfo, 3 empates).



Tolima empató sus tres últimos duelos como visitante en Liga por el mismo resultado: 0-0. Es la primera vez que le sucede de forma consecutiva desde junio- julio 2013 (1-1 vs Atlético Nacional; 1-1 vs Deportivo Pasto; 1-1 vs DIM). Nunca ha obtenido cuatro empates iguales de esta manera de forma seguida en Primera División.



Santiago Moreno, de América, es el tercer jugador del Apertura 2021 que más regates ha completado (29). En primer lugar, se encuentra Émerson Rodríguez, de Millonarios (45), y en segundo Jhon Arias, de Independiente de Santa Fe (39).



Tolima es el equipo que más goles ha hecho en el tramo inmediato anterior al descanso en esta Liga (7 goles de los minutos 31-45’). Esto supone el 31.81% de sus goles (7/22).





Estadio: Pascual Guerrero



Hora: 3:30 p.m.



Transmite: WIN Sports +



Árbitro: Wílmar Roldán (Antioquia)



Asistentes: David Fuentes (Cesar) y John Gallego (Caldas)





Probables formaciones:



América de Cali: Joel Graterol; Cristian Arrieta, Marlon Torres Torres, Kevin Andrade, Pablo Ortiz; Rafael Carrascal, Yesus Cabrera, Santiago Moreno, Luis Sánchez, Duván Vergara; Díber Cambindo.



D-T.: Juan Cruz Real.



Tolima: Álvaro Montero; John Narváez, Julián Quiñones, Ánderson Angulo, Jeison Angulo; Nilson Castrillón, Juan David Ríos, William Parra, Jáminton Campaz; Ómar Albornoz, José Ortiz.



D.T.: Hernán Torres.





Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces