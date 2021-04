Así ratificó Tolima su paternidad sobre Cali en los últimos años

Otra vez 3-0 en Ibagué, tal como ocurrió en el partido de ida de la fase 1 de la Copa Suramericana. Cuando se pensaba que la lección estaba aprendida, Deportivo Cali cayó por el mismo marcador en la ida de los cuartos de final de la Liga de la Liga BetPlay I-2021, y como dicen las abuelas, “se puso el dulce a mordiscos”, porque es un marcador demasiado amplio a favor de un equipo que sabe imponer su físico y además tiene jugadores talentosos y experimentados.

Cuando se consumó la eliminación en el torneo internacional, Alfredo Arias dijo en rueda que la llave se había definido en la ‘capital musical’, ya que Tolima es un equipo muy físico que se defiende bien y peligroso en ataque, por lo que marcarle tres horas era casi tarea imposible. ¿Pensará igual ahora?



Cali empezó bien en el Manuel Murillo Toro, con tres aproximaciones al arco de Álvaro Montero, pero volvió a mostrar ese problema que ha sido recurrente en este campeonato: No sabe definir, y tampoco hubo la voluntad para tratar de solucionarlo desde el cuerpo técnico, porque la llegada de Gastón Rodríguez sirvió, pero no ha sido suficiente para aprovechar las opciones generadas.



Eso es precisamente lo que no se puede hacer ante un equipo de las características del Tolima, que rápidamente equilibró el control del partido y con tres goles se puso adelante en una serie que parece liquidada.



Para FUTBOLRED aquí están los detalles del partido que ganaron 3-0 los tolimenses:



Un comienzo verdiblanco esperanzador, pero se diluyó: Las primeras jugadas ofensivas fueron del cuadro vallecaucano, tres antes de los 10 minutos, solo que no hubo eficacia para convertir y permitieron el lucimiento de Álvaro Montero. Luego el ataque de desvaneció y Tolima se fue con todo al área ‘azucarera’.



Mala sincronización de la defensa: En los tres goles del Tolima hubo errores de la defensa caleña. Angulo no alcanzó a rechazar ante Andrey Estupiñán; nadie estuvo atento en el rebote antes de que Ómar Albornoz disparara y el balón tocara el guayo de Kevin Velasco y aparte de que no hubo presión en la mitad en la salida del cuadro ‘vinotinto y oro’, dejaron que Jáminton Campaz recibiera solo y rematara desde afuera.



De Amores evitó que el marcador fuera más amplio: Aunque no pudo hacar nada para evitar la caída de su valla en tres ocasiones, el arquero uruguayo volvió a destacarse con buenas atajadas, algunas en el mano a mano. Dos a José Ortiz, una a Jeison Angulo, una más a Luis Miranda y otra a Jáminton Campaz de media distancia.



Equipo sin contundencia en ataque: Es cierto que Cali se aproximó en varias oportunidades al área de Álvaro Montero, pero lamentablemente no tradujo esos acercamientos en gol. Ángelo Rodríguez, Gastón Rodríguez, Jhon Vásquez y Juan Camilo Angulo tuvieron remates en el área adversaria, pero fueron incapaces de perforar la valla del cuadro dirigido por Hernán Torres.



La expulsión de Carlos Robles: Es increíble que a pesar de saber que hay cámaras por todos lados y servicio de VAR, un jugador cometa una falta en la mitad de la cancha, sin riesgo inminente de gol. Eso fue lo que ocurrió con Carlos Robles a los 78 minutos, en momentos en que el partido apenas iba 1-0.



Demora en los cambios: La principal baja del Cali en estos partidos es la de su técnico, Alfredo Arias, sancionado con tres fechas por la Dimayor, porque lo que Ítalo Cervino fue el encargado de orientar el equipo en Ibagué, pero infortunadamente se tardó mucho en hacer los cambios, mientras Hernán Torres incluyó a hombres de ataque y mejoró ostensiblemente en los últimos minutos.



Tolima supo aprovechar la ventaja numérica: Aunque desde el minuto 15 del primer tiempo ya había emparejado el dominio del balón, con la tarjeta roja del volante Carlos Robles, el técnico Hernán Torres le dio manejo a su mediocampo y se hizo dueño útil para orquestar varias jugadas ofensivas que lo premiaron con dos goles más.



Queda la vuelta en Palmaseca, el sabado 1 de mayo (7:30 p.m.) y aunque nada está escrito, para estar en la semifinal de la Liga el Cali tendrá que hacer una buena cantidad de goles, que no ha sido su fuerte. La parte mental será tan importante como la futbolística.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces