Continúan los problemas con el VAR: protagonista en el Tolima vs Cali

En el Manuel Murillo Toro, Deportes Tolima se impuso por 3-0 al Deportivo Cali, en el juego de ida de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2021-I.

Sin embargo, como se ha vuelto costumbre en el fútbol colombiano, la herramienta del VAR fue protagonista en la serie y dejó varios aspectos a analizar.



La primera situación fue en el minuto 68, cuando el juez de la contienda, Jorge Andrés Tabares, fue llamado por los árbitros del VAR para revisar una falta de Carlos Robles sobre Luis Miranda. En la acción, Robles le entra con plancha al jugador pijao, y el colegiado, quien fue a revisar la jugada, no dudó en corregir la decisión y decidió expulsar al mediocampista azucarero.



Minutos más adelante llegó la gran polémica. Sobre el 75, Tabares informó a las capitanes que el VAR presentó fallas técnicas y dejó de funcionar, un hecho que no es sorpresa en la Liga, puesto que ya es la tercera vez que sucede en la temporada. Volvió a fallar.



El partido estuvo detenido durante cinco minutos. No obstante, en el 80 se reanudó y en el 82 la herramienta volvió a funcionar. Para fortuna de ambos equipos, y por el bien del juego, mientras estuvo ausente la herramienta, no se presentaron jugadas polémicas que necesitaran de alguna revisión posterior.