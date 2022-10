González y lo bueno del DIM: 'Jugamos bien el primer tiempo'

Deportivo Independiente Medellín cortó su racha de cinco victorias consecutivas, perdiendo 3-2 con Nacional, por la fecha 18 en la Liga BetPlay II-2022. Al final del partido, el técnico David González habló sobre este encuentro.



"El primer tiempo del equipo fue brillante. Es fútbol y en este deporte hay dos tiempos donde suceden cosas como un mal rechazo o una pelota parada donde te cobran. Después de hacer un primer tiempo brillante, donde pudimos ampliar el marcador, nos fuimos abajo en el marcador y nos costó reponernos sicológicamente", remarcó.





En cuanto al juego del equipo, González señaló que "vi cosas muy buenas, no debemos hacer de una derrota en un clásico una tragedia. Jugamos bien el primer tiempo, hicimos ver mal al rival. Hay que corregir como cuando ganamos, seguimos con la misma actitud".



Además, "el funcionamiento del equipo y la estructura estaba dando resultado pese al marcador en contra. No siempre que se va abajo hay que cambiar la estructura, los cambios fueron más de posición por posición, hubo desgaste y había que poner piernas frescas. Trabajar la intensidad me parece complejo, eso es más de lo que dependa los partidos. Cuando se hacen las transiciones se muestra mucho más que otros equipos. Pero hay que corregir otras cosas en lo táctico y posicional".



Finalmente, el estratega habló sobre el tema arbitral. "No hay ningún cuestionamiento adicional con el arbitraje, lo único es que me pareció poco solo cuatri minutos, con siete cambios y dos goles. Fue lo único que les pregunté a ellos".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8