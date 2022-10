Gómez sobre el presente de Nacional: ‘cuando ganamos, ganamos todos'

Atlético Nacional volvió al triunfo imponiéndose en el clásico antioqueño contra Independiente Medellín, en juego adelantado de la fecha 18 en la Liga BetPlay II-2022. Sebastián Gómez fue la figura del partido, disputó todo el encuentro, tuvo una precisión de pase del 89 por ciento, ganó cinco duelos, anotó dos goles y ya logró acumular siete tantos en esta etapa profesional con los verdolagas.



Tras este partido, el volante antioqueño indicó que "estoy contento por mi primer doblete en Nacional, pero me alegra más la capacidad de recomponer y salir adelante en un partido difícil. Nos ubicamos mejor en la tabla y eso es importante".



Además, "fui figura del partido por anotar dos goles. Pero la gran figura fue el equipo, tuvimos la capacidad, ya fuimos campeones y la única manera de demostrarlo es en cada fecha. Esto no ha acabado, el domingo hay que ganar y buscar la clasificación. Hay que vivir el presente al 100 por ciento. El presente es Nacional y lo más importante es clasificar. Cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos también. La suma de los esfuerzos da el resultado, esto es un equipo y por algo ganamos el clásico".



En lo personal, el jugador precisó que "estoy bien rodeado y tenemos las herramientas para trabajar. Nacional me salvó la vida y la manera de retribuirle es no ahorrando una gota de sudor. Tenemos equipo para ser campeones. Estos goles fueron los más importantes porque se los anoté al Medellín y no lo voy a olvidar. El segundo es un gol muy bonito, se dio la línea de pase, hago un control dirigido, logré encarar y hacer un gran gol, de los más importantes en mi carrera”.



Pensando en lo que viene, Gómez comentó que “teníamos que ganar y ahora hay que seguir sumando. Viene otro partido de local donde tenemos que ratificar lo que hemos conseguido. Hay que voltear la página y pensar en lo que viene. Medellín nos marcó rápido, no es fácil comenzar perdiendo, pero logramos reponernos”.



Finalmente, el volante dijo que “tuvimos resiliencia, cuando estuvimos abajo sacamos la casta, la jerarquía, el carácter para darle vuelta al resultado. Nacional es un equipo de jerarquía y en estos partidos es donde hay que demostrarlo. Sacar el carácter y demostrar porqué estamos en el equipo más grande del país”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8