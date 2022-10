¿Tiene el nivel para Selección? Bacca desea ser convocado por Lorenzo

Carlos Bacca volvió al fútbol colombiano para recalar de Granada de España al Junior de Barranquilla, donde se convirtió en el jugador insignia y mejor fichaje de la Liga BetPlay para la temporada 2022, buscando volver a ser esa estrella que triunfó en el tiburón de 2009 a 2011.



Con la Liga BetPlay cerca de culminar, Carlos Bacca habló de su adaptación al club barranquillero y como tal al FPC, pero también se centró en objetivos que tiene en lo personal como jugador, donde tocó también el tema de la Selección Colombia donde aspira volver a pesar de estar pasando por una transición de renovación de jugadores.



“Uno siempre sueña con vestir la camiseta de la Selección Colombia, cuando eres futbolista te vas colocando metas y colocarte la camiseta de la Selección es algo muy lindo, yo tuve la posibilidad de colocármela y como dije, siempre la defendí a muerte. A día de hoy yo trabajo como si fuera jugador de Selección, porque uno no sabe que puede pasar en un futuro. Hablamos de renovación, pero esto es fútbol”, dijo en una entrevista a Caracol Radio la estrella del Junior.



Igualmente, no está de acuerdo de dejar del todo a los veteranos para darle la posibilidad de lucir a los jóvenes, pues sabe que la experiencia dentro o fuera de la cancha siempre será importante en cualquier equipo.



“Se habla de renovaciones, pero el problema está cuando la Selección no gana y la responsabilidad es para los jóvenes, cómo se afronta eso. Ahí es cuando los grandes sacan a relucir lo que hay fuera del campo y que también es importante en un equipo de fútbol, los mensajes, las charlas, el ir llevando a los jugadores para que cuando se enfrenten partidos importantes”, dijo Bacca.



El número ‘70’ de Junior también se refirió a su adaptación en Junior para agarrar de nuevo ritmo de competencia a pesar de no haber competido en buena forma en su estadía en Granada.



“Hice una buena adaptación, trabajé muy bien a pesar de que no jugué como quería el último año en el Granada. Viene uno a jugar, viene uno con ganas y convicción.



En lo que va de Liga BetPlay, Carlos Bacca ha jugado 15 partidos, logrando cinco goles y dos asistencias, siendo un jugador importante en el Junior de Barranquilla.