Arranca la fecha: tabla de posiciones de Liga Betplay I 2024 Fecha 7

Comenzó una nueva fecha en la Liga Betplay 2024-I con dos partidos que terminaron con resultados trascendentales. No obstante, pese a ello, Deportes Tolima y Junior sin disputar su duelo este domingo se mantienen colíderes.

Partidos de la fecha 7 de la Liga Betplay 2024-I



Millonarios 0-1 Águilas Doradas

Deportivo Cali 3-2 Atlético Nacional

Medellín vs Fortaleza

Pereira vs Santa Fe

La Equidad vs Patriotas

Envigado vs América

Jaguares vs. Once Caldas

Junior vs. Tolima

Boyacá Chicó vs. Alianza FC

Bucaramanga vs Pasto



Tabla de posiciones de la fecha 7 de la Liga Betplay 2024-I



1. Tolima | 13 pts (+7)

2. Junior | 13 pts (+6)

3. Deportivo Cali | 11 pts (+5)

4. Millonarios | 11 pts (+4)

5. Águilas Doradas | 11 pts (-1)

6. Pereira | 10 pts (+2)

7. Santa Fe | 10 pts (+2)

8. Fortaleza | 10 pts (+1)

9. Once Caldas | 9 pts (+1)

10. Bucaramanga | 9 pts (0)

11. La Equidad | 8 pts (+1)

12. Atlético Nacional | 8 pts (0)

13. Envigado | 8 pts (0)

14. Jaguares | 8 pts (-1)

15. América | 7 pts (+1)

16. Medellín | 7 pts (-9)

17. Alianza FC | 5 pts (-3)

18. Boyacá Chicó | 4 pts (-5)

​19. Pasto | 4 pts (-6)

20. Patriotas | 2 pts (-5)