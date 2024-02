Gamero confirma la mala noticia: 'Bertel se perderá todo el año'

Millonarios sufrió una sorpresiva derrota ante Águilas Doradas este viernes en El Campín. El cuadro Embajador fue superior, pero el visitante fue eficaz y se defendió bien para llevarse los tres puntos.



Pues bien, tras la caída como local el técnico Alberto Gamero dejó sus sensaciones del juego y lamentó también la lesión de Ómar Bertel quien se perderá posiblemente el resto del año.



“Utilizamos una estructura 4-2-3-1 y a mí me gustó el equipo, el hecho de que se pierda no dice que el equipo no jugó mal. El plantel hizo cosas buenas, nos faltó meterla”, comentó de entrada.

“Creamos opciones de gol, el equipo se sintió cómodo. Hicimos un partido en el que hicimos todo para no perderlo. Ellos hacen una llegada y lo ganan...Águilas es un equipo que se defiende bien. Tuvimos tres opciones desde afuera para anotar y tampoco pudimos. Felicito al rival por planteamiento”, agregó sobre el partido.



Sobre la lesión de Bertel dijo: “Es algo doloroso, esto es una familia. Tenemos doble dolor, pero el más grande es el de Bertel. Lo más seguro es que lo perdamos todo el año, todo indica que es el tendón de Aquiles y queda a disposición de lo que digan los médicos”.



Ante la pregunta de si acudirán al mercado para cubrir la baja de Bertel señaló: “No vamos a reforzar esa parte, tenemos los jugadores para cubrir el lateral izquierdo. Enfocaremos en trabajar con Jorge Arias, Dannovis Banguero, Jhoan Hernández y Juan Pablo Vargas que a veces ha jugado también por ahí”



Finalmente, actualizó el resto de los jugadores lesionados y confirmó que habrá regresos en el próximo juego: “Contra Patriotas tendremos regresos, el caso de Leo Castro y Larry Vásquez. Macalister está haciendo campo, posiblemente vuelva también. Banguero y Pereira le hacen falta un par de semanas. Cataño ha entrenado con poco dolor y está trabajando para volver. Entramos en estos momentos críticos y le tenemos que poner el pecho a esto, estos son cosas que pasan y hay que aceptarlas.