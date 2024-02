Montero y Rojas recibieron dura sanción de Dimayor: esto se pierden

El arquero de Millonarios y el de Atlético Nacional Santiago Rojas protagonizaron un fuerte cruce en el clásico entre ambos equipos en el estadio Atanasio Girardot, por la fecha 6 de Liga BetPlay 2024-I y terminaron siendo expulsados por mala conducta.

Tanto Montero como Rojas no conocían los partidos exactos que se iban a perder con sus equipos, pero el Comité Disciplinario de Dimayor dio a conocer la sanción para los dos porteros, quienes vieron mano dura por conducta violenta.



Santiago Rojas fue sancionado con 3 fechas y multa de 650.000 pesos y no podrá jugar la fecha 7, 8 y 9, aunque ya pagó una contra Deportivo Cali. Es decir, el arquero no actuará tampoco frente a Jaguares y La Equidad.



Por el lado de Álvaro Montero, el arquero también fue sancionado con 650.'000 pesos y no podrá disputar la fecha 7, 8 y 9, pero tras no jugar contra Águilas Doradas, quedó debiendo dos, siendo contra Patriotas y Once Caldas los partidos que estará ausente.





El 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 determina mediante la Resolución No. 010 de 2024 resolver 👉🏼 https://t.co/5GGwBl15Dp pic.twitter.com/x6PNHSBIsQ — DIMAYOR (@Dimayor) February 17, 2024



​De esta manera, tanto el técnico Alberto Gamero como Jhon Bodmer, deberán seguir utilizando a Diego Novoa y Harlen Castillo, quienes fueron los titulares en los duelos contra Águilas y Deportivo Cali, respectivamente.



Sin embargo, el panorama se vuelve más complicado para Millonarios, que tiene varias bajas por lesión y a esta sanción se le une la de Ómar Bertel, quien salió en camilla contra Águilas en El Campín.