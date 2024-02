Medellín quiere salir de la crisis: recibe a Fortaleza en el Atanasio

Independiente Medellín no pasa por su mejor momento en la Liga Betplay 2024-I. De aquel equipo que jugó la final en el semestre pasado no queda mucho y eso se ha sentido en este torneo en donde no se han dado los resultados.



El Poderoso ha recibido tres goleadas en seis fechas jugadas. La primera fue el debut contra Millonarios, luego sería goleado por Junior en la fecha 3 y en la sexta recibió otro duro golpe ante Boyacá Chicó cayendo nuevamente por goleada.



Pues bien, ahora el conjunto de Alfredo Arias buscará recuperarse del golpe y por ello buscará un triunfo ante Fortaleza a quien recibirá en el Atanasio Girardot por la fecha 7 de la Liga Betplay 2024-I.

Medellín tendrá lo mejor en su nómina para enfrentar al cuadro bogotano y recupera a Brayan León quien cumplió su fecha de suspensión ante Chicó y estará disponible para este juego.



Por su parte, Fortaleza llega a este juego con aire en la camiseta ya que viene de una gran victoria ante el líder Junior quien llevó a la suplencia para ese encuentro en el estadio de Techo.



Los ‘amix’ contarán con su mejor plantel y seguirán con la baja del capitán Daniel Rivera que sufrió un duro golpe ante Pereira y desde entonces no ha entrado a la convocatoria.



Recordemos que el último juego entre Medellín y Fortaleza por Liga data del año 2016. En ese entonces, el cuadro bogotano superó a los antioqueños por 2-1 con goles de Almir Soto y Juan Otero. El descuento fue de Mauricio Cortés.



Cabe señalar que Fortaleza marcha octavo en el torneo con 10 unidades mientras que el DIM es 16° con siete puntos.