Deportivo Cali hunde a Nacional: victoria superior y contundente

Deportivo Cali y Atlético Nacional se enfrentaron por la fecha 7 de Liga BetPlay 2024 y los dos equipos necesitaban ganar o ganar, pues los azucareros necesitan salir del descenso, mientras que los verdolagas han recibido críticas por los resultados irregulares.

El partido terminó siendo bastante intenso para ambos equipos, pero el Deportivo Cali terminó beneficiándose tras ganar 3-2 y empezar a hundir a Nacional en la Liga.



Los azucareros lograron desde el inicio empezar a generar peligro en varias ocasiones y el gol estaba más cerca del local que la visita, logrando ser arrolladores en esos minutos iniciales.



De hecho, el premio llegó para Cali, quien logró abrir el marcador en el minuto 20 a través de la figura de los últimos partidos, Juan Córdoba, quien aprovechó asistencia de Isaac Camargo y remató bien a un costado de Harlen Castillo.



Ese gol hizo acomodar a Cali y Nacional no parecía encontrar el rumbo, así que el marcador se mantuvo, pero sobre el final del primer tiempo fue que llegaron los demás goles.



En el 45+1 llegó el 2-0 para Cali gracias a una buena definición de Javier Reina, quien sacó un soberbio remate que venció a Castillo y la victoria se empezó a perfilar.



Sin embargo, en el 45+4, Nacional revivió en el partido luego de un tiro libre bien ejecutado por Pablo Ceppelini, quien con gran ubicación envió ese balón a la escuadra y que resultó inatajable para Alejandro Rodríguez.





Para el complemento se esperaba un juego con más goles y así fue. Nacional salió decidido a marcar y no se escondió, pero de a poco se vio desordenado y no tuvo un norte para poder hacer daño a la defensa del Cali.



La diferencia se hizo más larga en el minuto 68, pues Cali ganó esta vez por la zona aérea y Jefferson Díaz logró conectar un pase elevado de la figura Javier Reina, logrando con cabezazo derrotar por tercera vez a Castillo.



La superioridad del Cali continuó y perdonó varias veces a Nacional, todo debido a fallos en la definición, pero también el cuadro verdolaga no logró ser ordenado y dejó muchos espacios en zona defensiva.



Pese a ello, Nacional hizo el descuento en el tiempo de adición a través de Carlos Sierra, pero eso maquilló el resultado, pues el local terminó siendo muy superior.



Al final, el partido terminó 3-2 a favor del Deportivo Cali y el resultado los catapulta parcialmente a la tercera posición con 11 puntos, mientras que Nacional sigue desplomándose en la Liga al quedarse estancados con 8 puntos.