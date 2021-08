A la luz de los fríos números: ¿merecía Rivera su final en Santa Fe?

Santa Fe tuvo que tomar una decisión radical, ante una realidad que admite pocas discusiones: una sola victoria y 4 derrotas en 6 partidos de la Liga Betplay II 2022 y el poco prometedor puesto 17 de la tabla de posiciones, con solo 4 unidades, a 12 del líder, Atlético Nacional.

Todo lo demás da para muchas interpretaciones, pero la realidad es que el timonazo era necesario y que Santa Fe necesita recuperarse ahora, con la nómina que tiene y sin generar falsas expectativas.



El propio Rivera reconoció que su salida fue pensando en eso y en los mejores términos. Y no debía ser de otra manera pues los números de su campaña de dos años al frente del club 'cardenal' no fueron malos.



Según datos de Carlos Forero, este es el consolidado:



Llegó el 7 de agosto del 2019

Partidos: 84

Victorias: 37

Empates: 26

Derrotas: 21

Goles a favor: 110

Goles en contra: 72

Puntos en total: 137

Rendimiento: 54,3

Mejor resultado: 1 subcampeonato (2020-II)



Rivera recibió al equipo en una zona de compromiso en el descenso y lo puso en una final. Eso no carece de mérito. Pero en este y en todos los cargos hay una obligación diaria de revalidar con resultados el trabajo hecho y eso no se pudo mostrar en la actual campaña. La decisión es sana para todos, más allá de declaraciones y 'fantasmas' que en realidad no existen.



Ahora viene un proceso con un entrenador de la casa como Grigori Méndez. No era de esperarse un nombramiento rutilante en medio de la crisis económica. La paciencia que se tuvo con Rivera debe ser la cuota inicial de este nuevo ciclo en Santa Fe.