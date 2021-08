Seijas responde a Méndez en Santa Fe: ‘Abrieron un paraguas grande’

Harold Rivera se convirtió este domingo en el sexto entrenador, en seis fechas, en ser cesado en la Liga BetPlay II-2021. El entrenador se alejó de Santa Fe después de llegar a un común acuerdo con Eduardo Méndez, presidente del club bogotano.



Aunque el cardenal ocupa puestos en la parte baja de la tabla de posiciones y los hinchas venían pidiendo un cambio en los resultados, Méndez Bustos decidió implicó a Luis Manuel Seijas, exfutbolista y referente de la historia albirroja, de haber hablado para revolver las aguas.



“El profesor se va por el bienestar del equipo, para que exjugadores no sigan creando mal ambiente y atacando a la institución desde los micrófonos”, le dijo el presidente de Santa Fe a EL TIEMPO, y agregó: “Luis Manuel Seijas salió a decir (en un programa radial) que él guardaba los códigos del camerino y no podía hablar del ambiente, pero lo que dijo es que el ambiente era malo y rompió los códigos”.

Este mismo domingo, EL TIEMPO y FUTBOLRED contactaron a Seijas para conocer su opinión sobre las declaraciones de Eduardo Méndez.



A EL TIEMPO le dijo que “me toman por sorpresa las declaraciones, pero no voy a referirme a ellas porque no quiero entrar en un juego innecesario. Me parece que abrieron un paraguas muy grande”.



Mientras que cuando FUTBOLRED se comunicó con el venezolano, actual panelista del ‘Vbar Caracol’, dijo: “Mi opinión es con base a lo que vi en la televisión, por códigos no digo más”.