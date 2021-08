Presidente de Santa Fe no duda: culpa a Seijas por salida de Rivera

Harold Rivera dejó de ser el entrenador de Independiente Santa Fe después de una mala racha de resultados que no pudo revertir. Pero no sería esa la única razón de su salida.

El presidente del club, Eduardo Méndez, señaló a quienes considera que crearon mal ambiente: "El profesor se va por el bienestar del equipo, para que exjugadores no sigan creando mal ambiente y atacando a la institución desde los micrófonos. Lo mejor era cambiar el técnico", le dijo al diario El Tiempo.



"Luis Manuel Seijas salió a decir (en un programa radial) que él guardaba los códigos del camerino y no podía hablar del ambiente, pero lo que dijo es que el ambiente era malo y rompió los códigos, y luego dice que el lenguaje corporal de los jugadores en la cancha denotaba problemas en el grupo. Para evitar que le sigan haciendo daño a Harold y al club, por eso se tomó la decisión... El ambiente estaba bien, eso se ve en la expresión corporal del grupo en el gol en Pereira y la alegría por haber empatado. Y también esta mañana cuando vi su reacción ante la decisión tomada... creo que eso no era lo que estaba pasando en el equipo", detalló.



Seijas, protagonista en la etapa más exitosa de Santa Fe, había admitido en la semana que la situación interna era difícil y que Rivera, en efecto, tenía un desgaste frente a sus dirigidos.



Para Méndez fue una declaración desafortunada e inexacta pero, infortunadamente, no es el único que exjugador que estaría afectando al club, pues a Andrés Pérez lo señaló por la salida de Daniel Giraldo y su posterior aterrizaje en Millonarios.