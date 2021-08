El riesgo que corre Santa Fe y Rivera en Liga BetPlay: no más fallos

Santa Fe es una olla a presión. Luego de cinco jornadas en la Liga BetPlay II-2021, ya preocupa a aficionados, jugadores, cuerpo técnico y hasta referentes históricos del equipo bogotano. Cuatro derrotas y un triunfo, que lo tienen en la casilla 18, es para encender las alarmas.



A pesar del mal comienzo del semestre, sumado al tortuoso final del anterior, la decisión es respaldar a Harold Rivera para que se mantenga en el cargo de entrenador. Los jugadores sienten que es una mala racha y la dirigencia exige una reacción para demostrar ese apoyo.



¿Es un riesgo sostener a Harold Rivera? Ya se verá. Para algunos sí, pues un cambio de timonel da, en varias ocasiones, un respiro al plantel y refresca el compromiso. La realidad es que se mantiene todo como está en Santa Fe, pero lo que debe cambiar son los resultados.



El gran objetivo de Santa Fe para este semestre no era ser campeón. No si se tiene en cuenta la limitada nómina, comparada con la de algunos equipos rivales. Pero sí había expectativa de ser protagonista y estar en la parte alta de la tabla.



Luego del aceptable desempeño en la Liga I, en la que cayó en cuartos de final contra Junior, el plan para la Liga II era, y debe ser todavía, mantenerse bien en la tabla de reclasificación, pues finalmente es la que otorga cupos a Copa Libertadores o Copa Sudamericana en caso de no ganar la estrella de fin de año o ganar la Copa Colombia.



Santa Fe arrancó esta Liga en el sexto lugar de la reclasificación, con 34 puntos. Millonarios, que comandaba la tabla -y la sigue liderando- junto al Tolima (campeón Liga I), sumaba 41 unidades…solo 7 puntos de diferencia.



Además solo estaba a 2 puntos del tercer puesto y a uno del 4º y 5º en la tabla, que suma los puntos de ambos semestres.



Ahora, jugadas cinco fechas, Santa Fe ha descendido al octavo lugar en la reclasificación, con 37 unidades. Millonarios le dobló la diferencia: pasó de 7 a 14 puntos de ventaja (51 pts.). Está a 11 del tercero (Nacional suma 48 unidades) y a cinco del cuarto mejor ubicado (Junior, con 42).



Está a tiempo de empezar a sumar y acortar diferencias, ascender puestos y soñar con Copa Sudamericana, pues la clasificación a fase previa de Libertadores se empezó a complicar…y mucho.



Ojo, para Santa Fe es necesaria la clasificación a torneos internacionales, pues el dinero que reciba por Conmebol le ayudará en medio de su crisis económica. No se puede fallar más, pues no solo Harold Rivera está en peligro, también el futuro deportivo y financiero del club bogotano.