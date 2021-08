El referente de Santa Fe que advierte un desgaste con Harold Rivera

No es bueno el momento de Santa Fe. Lo indica el puesto 18 en la tabla de posiciones de la Liga II-2021 y el pobre balance de un triunfo y cuatro derrotas en las cinco primeras jornadas.



No hay dinero, de hecho se está en medio de una crisis; no acompañan los resultados; el plantel sigue diezmado, ahora con la salida de Jhon Arias a Fluminense; y para colmo, el técnico parece haber perdido la fortaleza y credibilidad de su discurso.



Así lo advirtió este miércoles un referente de la historia reciente de Santa Fe, que hasta hace unas semanas era parte del plantel cardenal y era dirigido por Rivera.



Luis Manuel Seijas se mostró muy preocupado por el presente, y sobre todo por el futuro, del equipo bogotano.



“Es difícil hablar por un tema de códigos, pero analizando, creo que a veces el lenguaje corporal habla mucho; y cuando la cabeza demuestra un lenguaje corporal que no es elocuente con lo que quizás se habla, eso lo nota el jugador, es muy pillo para eso”, dijo Seijas en el ‘Vbar Caracol’.



El venezolano, ahora panelista del programa radial, continuó: “Creo que el discurso juega una parte muy importante. Cuando tu delantero está escuchando todo el día que no tienen delanteros, es difícil en la parte anímica. Pero esto es así, Santa Fe está pasando por un momento económicamente difícil, y eso juega también una parte muy importante adentro y en tema de decisiones”.



“Vi el partido contra Equidad y me deja un poco preocupado lo que veo, y a lo que el futuro se refiere. A veces uno se da cuenta de las posturas en televisión. No creo que se esté respaldando ese mensaje ‘hay que salir de la situación, hay que mejorar’, mientras tu cuerpo y tu cara dicen otra cosa”, añadió Luis Manuel Seijas.