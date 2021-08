Harold Rivera fue claro: reales motivos de su salida de Santa Fe

Este domingo. 22 de agosto, se hizo oficial la salida de Harold Rivera como director técnico de Independiente Santa Fe. El entrenador no aguantó la crisis de resultados y tomó una decisión conjunta con el presidente Eduardo Méndez, buscando un aire para el equipo.



“El querer de todos es que Santa Fe esté mejor, en otra posición en la tabla, y desafortunadamente este semestre no han salido las cosas como hemos querido, y a uno lo sostienen es los resultados. El querer de todos es que Santa Fe esté mejor, en otra posición en la tabla, y desafortunadamente este semestre no han salido las cosas como hemos querido, y a uno lo sostienen es los resultados” dijo Rivera en conversación con EL TIEMPO.



Rivera desmintió que se haya ido por problemas internos con los jugadores. “Ahora hay especulaciones, pero este es un equipo sano, trabaja bien, no merecíamos pasar por esto porque es un equipo sano. Cuando usted ve la celebración del gol, el único que no fue a celebrar fue Castellanos pero porque estaba del otro extremo. La carga emocional está, queríamos salir y revertir esto y estar en mejor posición. Ayer (sábado) en el entretiempo todos estaban compenetrados, los suplentes dándoles aire a los demás por el calor. Cuando un equipo está desunido eso no se da. Tuve la fortuna de jugar y sé lo que es mejor: un camerino sano que mil horas de táctica. No tengo queja de ningún jugador, con todos hay buenas relaciones”.



También desmintió que se haya ido por la presión de los resultados, pues “presión siempre la hay en todos los aspectos, en cualquier labor, esto es de resultados y más en Santa Fe. Cuando llegamos había presión del descenso, luego de ir a la final, luego de la Copa Libertadores... Los técnicos estamos habituados a esta situación.



Harold Rivera entre líneas

Hay declaraciones muy dicientes del exentrenador albirrojo. En una de ellas aceptó que pidió refuerzos de más nivel y jerarquía, pero la dirigencia le trajo otro tipo de contrataciones debido a la falta de dinero.



“Santa Fe, por su tema económico, no tuvo los hombres que queríamos, nos tocó con jugadores que se acomodaran al presupuesto. Quise tener a los mejores este semestre, pero no se pudo”, apuntó Rivera.



Además, el tolimense, de 51 años, no quiso referirse a las críticas que recibió de Luis Manuel Seijas, referente y jugador que tuvo hasta hace poco en su plantel. Sin embargo, dejó una indirecta: “Fui jugador y como jugador sabía cuándo irme y ya”… ¿Seijas no supo y por eso la decisión fue del entrenador y del presidente?



Finalmente, Harold Rivera contó lo último que le dijo a sus dirigidos. “Yo hablé con ellos y les dije que lo mejor que pueden hacer, y para tenerme contento, es que por favor ganen el jueves y el domingo, conseguir las victorias. Deben salir a ganar, los invité a trabajar y seguir mejorando. Pasamos momentos difíciles, lesiones, la de Dairon (Mosquera), la de (Leandro) Castellanos. Alguien me decía que mientras se consolidan muchos jóvenes toca aguantar un poco, pero Santa Fe no está para aguantar. Estoy tranquilo y con la frente en alto. Traté de dar lo mejor".