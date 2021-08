¿Seijas culpable? 5 motivos para haber sacado el técnico en Santa Fe

En Santa Fe la crisis deportiva y de malos resultados llevó a la salida de Harold Rivera de la dirección técnica. El entrenador tolimense confirmó que la decisión fue de mutuo acuerdo con el presidente Eduardo Méndez y así puso fin a su ciclo.



Se fue el entrenador y lo dejó en la casilla 17 de la tabla de posiciones de la Liga II-2021, a 5 puntos del octavo puesto y solo a tres unidades del último lugar.



¿Cuál fue el motivo de la salida de Rivera? Eduardo Méndez sorprendió con su argumento, culpando a Luis Manuel Seijas, referente histórico reciente del equipo, quien dio un concepto días atrás, en el que dijo que el entrenador “demuestra un lenguaje corporal que no es elocuente con lo que quizás se habla”.



“Vi el partido contra Equidad y me deja un poco preocupado lo que veo, y a lo que el futuro se refiere. A veces uno se da cuenta de las posturas en televisión. No creo que se esté respaldando ese mensaje ‘hay que salir de la situación, hay que mejorar’, mientras tu cuerpo y tu cara dicen otra cosa”, añadió Seijas.



Al respecto, Méndez aseguró que “Seijas rompió los códigos” con sus declaraciones, y que “para evitar que le sigan haciendo daño a Harold y al club, se tomó la decisión” de cesar al entrenador.



Es así que FUTBOLRED hizo un recuento de 5 razones que tienen validez para pensar en que a Harold Rivera se le acabó el respaldo por su gestión, y no por unas declaraciones de un exfutbolista en un medio de comunicación.



¿Será que en Santa Fe no lo tienen claro, se les olvidó o creen que es más peligroso el concepto de un referente que estar en crisis de resultados?



- Los resultados y la tabla en Liga II

Ser decimoséptimo es motivo suficiente para pensar en la salida del DT. Lo hicieron cinco equipo más y algunos están mejor posicionados en la tabla. Tener tres derrotas en cuatro partidos en El Campín, también es argumento válido.



- Se perdió la seguridad

El equipo albirrojo se ha caracterizado en los últimos años por su buena defensa y en otras ocasiones sus arqueros fueron salvadores. Y aunque el nivel del portero Leandro Castellanos sigue siendo muy bueno, este semestre Santa Fe es el equipo más goleado de la Liga (además de Pasto, que es último) con 10 anotaciones en contra: 1,6 goles recibidos por partido en promedio.



- Se escapan los torneos internacionales

Lo había advertido FUTBOLRED en días pasados: la crisis de resultados está haciendo que en la tabla de reclasificación se pierda terreno ganado. Salvo el título de Copa Colombia, el cardenal se arriesga a no ir a la Copa Libertadores y hasta está empeñando su posible clasificación a Copa Sudamericana en 2022. Un cambio de aire era necesario para que ese tren no se vaya.



- Hinchas molestos

Supone uno que el disgusto por las declaraciones de Seijas es porque podría acalorar a la afición, pues sus palabras son las de un referente. Sin embargo, revisando las redes sociales este semestre está claro que hace rato estaban pidiendo la cabeza del técnico.



Incluso, a mitad de año un grupo de hinchas se manifestó con un plantón a las afueras de la sede administrativa de Santa Fe, pues los malos resultados vienen desde el semestre anterior.



- Un 2021 muy triste

Y es que lo de Harold Rivera no es por las seis fechas de la Liga II. La eliminación en la Liga I dolió, pero no tanto como la salida de Copa Libertadores (Santa Fe nunca jugó de local, hay que recordarlo) con una vergonzosa derrota con River Plate, que no tenía un arquero sino que tuvo que improvisar a un jugador de campo para defender su portería… ¡Los 90 minutos!



Motivos había de sobra para estudiar y pensar en el cambio de entrenador. Lo de Seijas posiblemente cayó mal en el club, pero era una opinión de un analista, que conoce la idiosincrasia santafereña, y que sabe de primera mano que pasa con sus excompañeros.