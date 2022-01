Méndez criticó a los hinchas de Santa Fe y puso de ejemplo a Millos

Buenas y malas en el entorno de Independiente Santa Fe previo al inicio del primer semestre de la Liga BetPlay 2022. El equipo, encabezado por el goleador Wilson Morelo, se prepara para el duelo de este viernes frente a La Equidad, pero desde la junta directiva hay bastante inconformismo con la hinchada.

En diálogo con el programa ‘Primer Toque’ de Win Sports, Eduardo Méndez, presidente del club, aseguró que la venta de abonos no ha sido del todo exitosa a pesar de la gran cantidad de contrataciones.



Vale recordar que además de Morelo, el equipo también cuenta con jugadores de experiencia como Matías Mier y Jerson Malagón, así como jóvenes en gran nivel como Wolfrido de la Rosa, Yéiler Góez y Harold Rivera.



“El movimiento no ha sido espectacular a lo que uno pensaba... mantener feliz al hincha es muy difícil porque la inconformidad siempre existe y ellos parece que no están muy contentos con el equipo que se ha armado y por eso de pronto han decidido no acompañarnos”, se quejó el dirigente.



Así mismo indicó que desde la semana pasada se lanzaron a la venta los abonos y hasta el momento la cifra de abonados apenas supera los 1.500. Por lo anterior y a modo de crítica, Méndez comparó la situación con lo que suele pasar con la hinchada del eterno rival.



“Uno mira al vecino del patio (Millonarios) que saca abonos y llega fácilmente a los 12 mil o 15 mil. Nosotros abrimos venta el día jueves y a la fecha llevamos 1.621 abonos vendidos, que creemos no es lo que merece una institución como esta”, sentenció.



Para finalizar, le pidió a los aficionados “otra colaboración” para que la “situación mejore”...



Esto fue lo que dijo el presidente cardenal: