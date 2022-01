América de Cali confirmó su ‘modelo’ de arquera para la Liga Femenina

Una vez se filtraron las fotos en el aeropuerto de San José rumbo a Colombia y en sus redes sociales, los hinchas de América de Cali no han parado de hablar de Sharon Corrales.



Aunque solo se sabe que hizo una buena campaña con Atlético Chiriquí en 2021 y también hace parte de la Selección de Costa Rica, no hay duda que lo que más ha llamado la atención de la rubia es su belleza, porque de talla no es alta.



Sin embargo, quienes la conocen la referencian como una guardameta de muy buena reacción bajo los tres palos y con facilidad para jugar a ras de piso.



🔥👀 ¡Sharon Corrales ya está aquí! 🧤🔒 pic.twitter.com/eHMak7kDyr — América de Cali Femenino (@AmericaCaliFem) January 18, 2022

El cuadro rojo la confirmó este martes como nueva incorporación después de la salida de Katherine Tapia y cuatro futbolistas de la campaña pasada, entre ellas la venezolana Joemar Guarecuco y la delantera Gisela Robledo.



Como se sabe, la Liga Femenina iniciará el 20 de febrero y terminará el 5 de junio, y América quiere volver a ser protagonista luego de quedar por fuera de la final que ganó su tradicional rival, Deportivo Cali.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred

Cali

En Twitter: @marquitosgarces