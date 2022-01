Alberto Suárez destacó la pasión de Yaser Asprilla por el fútbol

Más que un proyecto deportivo, Yaser Asprilla es una realidad para Envigado Fútbol Club y el fútbol colombiano. Además de dejarle al club una cifra cercana a los 3 millones de euros y seguir refrendando esa frase de ‘cantera de héroes’, Asprilla ha sido una bocanada de aire fresco para el fútbol colombiano. Saltar a la cancha con la camiseta de la Selección Colombia y ‘comerse el mundo’ como lo hizo en el amistoso contra Honduras, muestran un gran presente y mejor futuro del nuevo jugador del Watford de Inglaterra.

Sobre esa transferencia y lo que vendrá para Yaser, habló Alberto Suárez, director técnico de Envigado Fútbol Club, quien elogió su talento y le augura muchos éxitos deportivos. “Eso era un tema que se venía tratando desde hace cuatro o cinco meses, cuando jugó contra Nacional. Luego, tras cinco partidos apareció esa opción del Watford y me parece que es cumplir con los objetivos de la institución, soportándose en la venta de jugadores y también es cumplirle al chico que tenga un futuro en el exterior. Desde el punto de vista deportivo, es una perdida muy grande, por todo el talento que tiene y lo que significa en lo institucional”.



Además, “el futuro no lo conozco, se de rumores de prensa que tienen opciones de Cali, Tolima o en el exterior, pero es algo que a mí no me compete y prefiero dejarlo que se encarguen los directivos, si me preguntan, me interesaría contar con él, más por lo que ha venido demostrando y lo que mostró con la Selección Colombia, es un jugador que no sobra en ningún equipo”.



En cuanto a lo que vive el talentoso atacante chocoano, Suárez indicó que “si el fútbol va a medir a Yaser (Asprilla), me atrevo a decir que no tiene techo. Tengo 31 años metidos en el fútbol y no había visto a un jugador que le guste tanto el fútbol. Yaser (Asprilla) no piensa cuánto va a ganar o cuánto se piensa ganar en la próxima transacción, a él le gusta jugar al fútbol y por eso su desparpajo cuando sale a jugar, como lo que vimos con la Selección en que entró a jugar, a darle órdenes a compañeros que eran ídolos para él, genera movimientos y se apropia del movimiento”.



Finalmente, el estratega comentó que “hoy en día la gente está aterrada de lo que hace Yaser (Asprilla), pero es lo que ha venido mostrando cada fecha con Envigado, eso es lo que él hace, apropiarse del juego, ser inteligente. No tiene techo, nos preocupa es en su cabeza, la reacción a lo que le está cayendo encima. Hace cinco meses nadie lo conocía y se ganaba apenas un auxilio económico, ahora le cayó una lotería y es una incógnita lo que pase. Entendemos que por el acompañamiento que tiene, ojalá pueda lograr una buena reacción”.



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8