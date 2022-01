‘Me sorprende el cambio de discurso en Millonarios’: Fabián Vargas

No es el equipo con más y mejores refuerzos de principio de año, pero Millonarios sí ha sido el equipo más criticado en los primeros días del 2022 por hinchas, especialistas, propios y extraños. Dejar ir a grandes figuras, vender a algunos de sus nacientes canteranos, y no fichar como su historia y sus obligaciones lo merecen, tiene en el ojo del huracán a la dirigencia albiazul.



Millonarios es tema casi que diario, sin arrancar la Liga BetPlay I-2022, pues sus políticas van en contravía de la opinión pública. Así, exjugadores del club bogotano también han sentado su voz de protesta e inconformismo.



Este martes, Fabián Vargas lamentó el cambio de discurso de Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios, pues recordó la idea que le vendieron cuando se decidió a fichar en 2014 en el club bogotano, cuando Juan Manuel Lillo era el técnico y los proyectos y planes eran mucho más ambiciosos que los actuales.



“Cuando Lillo me presenta el proyecto que tenía Millonarios en 2014, y vi los ‘renders’ del estadio, de la sede de entrenamiento, de un hotel, le dije al entrenador ‘yo quiero hacer parte de este proyecto’ y decidí fichar. Esos ‘renders’ siguen ahí, no ha pasado absolutamente nada”, dijo Vargas en ESPN.



Y agregó: “Me sorprende el cambio de discurso, porque en 2017 se hablaba de títulos. Ahora no es tan importante ganar títulos, sino estar en torneos internacionales, vender jugadores, llegar a finales”.