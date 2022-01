Vanemerak arremetió contra los directivos: ‘Están acabando a Millos’

Los días en Millonarios, en el entorno de los aficionados, no son los mejores. Las críticas hacia los directivos no cesan por parte de los fanáticos, que esperan que su equipo mejore la campaña realizada en el 2021, al mando de Alberto Gamero,



Pese a mantener gran parte de la base, la salida de jugadores fundamentales y los recién llegados, no convencen ni llenan las expectativas de los hinchas. Uno de los más críticos ha sido Mario Vanemerak, exjugador y extécnico de Millonarios. El argentino habló con FUTBOLRED, acerca del presente del cuadro azul y las expectativas del 2022.



Panorama para el 2022, con la nómina actual y los jugadores que fueron anunciados: No como uno quiere que se refuerce el equipo, no lo han hecho bien. Se han ido ocho o nueve jugadores. Vargas, Banguero, Uribe, Giraldo, Mojica, Paz. Digamos, con la venta de Emerson, se han ido mucho y tan solo han traído cinco jugadores. Para un torneo duro, no se han reforzado bien para un torneo duro, sobretodo, el tema de la Copa Libertadores, que es a lo que le apuntamos nosotros como hinchas y queremos que clasifique y se meta a grupos.



Sigo sosteniendo que todo está mal en Millonarios, los dirigentes manejan mal el club. Todos piden que se vayan, porque la verdad si seguimos así, no sé a dónde llegará el equipo, de la mano de Serpa y Camacho, de la gente que está administrando el club, que lo han hecho mal. Juegan con el hincha, con la gente, no los respetan. La verdad es triste lo de Millonarios. Un equipo grande que tiene instancia de Copa Libertadores, debe armarse de buena manera.



Los jugadores que llegan no tienen la culpa, pero no son los que necesita el equipo. Millonarios necesita jugadores de categoría, de peso. Herazo no estaba jugando, no lo pueden traer. A Cuenú no lo tengo en el radar, Larry Vásquez es una incógnita. Lo de Sosa está bien, pero no vamos a decir que es el crack que necesita Millonarios, es buen jugador. Pero traemos jugadores de equipo chico.



Expectativa para la Liga, en comparación con los otros equipos y los refuerzos: lo pongo quinto o sexto. Seamos sinceros, Tolima y Junior son los más fuertes, luego están Nacional, con la llegada de Gio Moreno, los jugadores que trajo como Mejía, creo que son los tres. Luego va el Cali, después pelearán los demás, meto a Millonarios entre esos.



Serpa que habla de un proceso, por qué vendieron a Emerson ¿dónde está el proceso? Un jugador tan joven y venderlo por tan poco. No sé lo que quieren los dirigentes de Millonarios, a dónde lo van a mandar y dónde lo van a acabar, prácticamente. Tienen que irse y vender, la afición debe hacer algo, esta gente está acabando a Millonarios.



Apuesta con los jóvenes del plantel para este año y las complicaciones que esto pudo traer: seamos sinceros, tuvimos un ‘culo infernal’ (suerte) en el 2017. Los chicos ganan partidos, Millonarios necesita jugadores que ganen campeonatos. Pasó en el 2021 con Tolima en el primer semestre, perdimos el título de infantiles. Porque ganando 1 a 0 en el segundo tiempo, te dan vuelta al resultado, eso se llama falta de jerarquía y categoría, no la tuvimos. Ahí fue el gran problema.



Proceso de Alberto Gamero, con el plantel actual: el fútbol es de resultados, depende de qué forma te saquen. Yo sostengo que para mí, para Mario Vanemerak, las buenas campañas no sirven en Millonarios, porque es un histórico, eso sirve para un equipo de mitad de tabla. No nos podemos conformar con eso. Millonarios es tan grande que debe tratar de ganar títulos. Lo de Gamero no ha sido malo, pero cuando no se le den las cosas, lo más fácil para los dirigentes es sacar al entrenador, como pasó con Russo y Pinto. Los dirigentes viven contentos de esta forma, los hinchas tristes.



El 95% está en desacuerdo con el manejo del club, porque juegan con la hinchada. Necesita reforzarse bien y trajeron cinco jugadores, se fueron varios. En vez de reforzarlo, achicamos la nómina. No sé lo que quiere. Yo estoy triste, siempre es la misma historia todos los años, la hinchada se amarga, dicen que no más abonos o camisetas, pero ellos están ahí. Hay una mala gestión administrativa, que no sé qué le interesa, no le interesa la institución e hinchas.



Lo ideal sería poner a Millonarios en la primera o segunda posición. Vamos a ser claros, todo puede pasar en el fútbol, pero si vamos a ver cómo se reforzó el Tolima, con arquero de Selección, volante de Perú, a Rangel, jugadores buenos, a Ibarguen. Hay que tener esos jugadores que marquen diferencia. Estamos hablando del Tolima, porque quieren llegar a una buena instancia en Copa Libertadores.



Debut de Andrés Llinás, Stiven Vega y Andrés Román en la Selección Colombia: los vi bien, muy sueltos, especialmente a Vega. Román no tuvo tantos minutos. Si llega una oferta, los venderán, no les interesa pensar en el hincha y como ellos dicen, el proceso. Porque si quieren lograr cosas, no venderías, tratarías de sostenerlos. Hace mucho sacaron el comunicado de lo que deben hacer hasta 2025, donde deben jugar campeonatos y clasificar, pero no hablan de ser campeones ¿Qué mensaje le dan al hincha? De pelear solo cuadrangulares o clasificar a Libertadores.



Dónde llegue una buena oferta, los venden. El que más tiene posibilidades de salir es Román, porque puede quedar libre, hasta eso puede perder Millonarios, que sería terrorífico, eso se llama mala administración. No sé dónde vamos a parar. Estoy en desacuerdo, solo les pido que venda, si no pasa, nada cambia. El hincha debe exigir para cambiar, no podemos pensar como ellos, que de acá al 2025 pueden hacer muchas cosas, pero nada de ganar campeonatos. El hincha está molesto, amargado, igual irá a ver al equipo. Queremos algo mejor.