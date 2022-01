‘Estar en Nacional, es dar un salto de calidad‘: Álvaro Angulo

Otro de los fichajes esperados por los hinchas de Atlético Nacional fue el de Álvaro Angulo. El tumaqueño de 24 años dio el salto desde Águilas Doradas donde se destacó como uno de los mejores laterales izquierdos en la Liga colombiana. Algo que lo derivó en la Selección Colombia, debutando el pasado domingo en juego amistoso contra Honduras.



"Hice un gran esfuerzo para poder llegar a Nacional espero aprovechar esta oportunidad. Ojalá siga teniendo buenas actuaciones para estar más cerca en la Selección Colombia. Es un sueño cumplido para mí, agradezco a las dos instituciones por dar este paso y ahora me queda representar estos colores de la mejor manera", indicó el jugador quien se encuentra listo para debutar el próximo sábado contra Cortuluá en el inicio de la Liga I-2022.

Precisamente sobre ese estreno como verdolaga, Angulo expresó que "me imagino mi debut, cada vez que sonaba en los mercados de pases, los hinchas de Nacional me manifestaron su cariño. Ojalá pueda estar a la altura y poder enamorar con mi juego a la hinchada".



Además, "estar en Nacional, es dar un salto de calidad. Las instalaciones en Nacional son hermosas, solo queda trabajar fuerte y disfrutar este momento".



Además de los verdolagas, por Angulo hubo ofertas del fútbol internacional, concretamente del Orlando City de la MLS. Sobre esa decisión de llegar al equipo de Alejandro Restrepo, Angulo señaló que "tuve propuestas de otros clubes, en especial MLS, pero decidí llegar a Nacional porque es un sueño, mi deseo, quiero disfrutar de esta hinchada y mostrar mi talento acá".



Volviendo al tema de Selección Colombia, Álvaro remarcó que "es importante estar en la Selección Colombia. Me llena de muchas satisfacciones, el hecho de haber sido convocado, no me garantiza ser titular en Nacional, debo trabajar para ganarme un lugar en el equipo".



Finalmente, habló sobre las condiciones de su llegada, tras haber firmado por tres años con el conjunto verde de Antioquia. "Nacional compró un porcentaje de mi pase, yo estoy listo para debutar este sábado si el cuerpo técnico lo decide".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8