Moreno no se esconde: ‘mi deseo ya es ganar con Nacional, a eso vine'

Atlético Nacional y Giovanni Moreno le dieron gusto a la hinchada y el media punta ya hace parte del equipo verdolaga para la temporada 2022. Motivado por su regreso al fútbol colombiano, ‘Gio’ habló en su presentación ante los medios de comunicación, donde se encuentra muy motivado y confía en sumar varios títulos con los verdes, siendo la Copa Libertadores como el principal objetivo.





"Se habló mucho, pero hasta ahora se dio la posibilidad de regresar. Me siento muy contento, con ganas de seguir aprendiendo y que este sea un gran año para todos. Me reencontré con varios compañeros como 'Memo' (Dorlan Pabón). Se dio mi llegada porque estaba libre, el club chino quería que continuara, pero fue mi deseo en regresar y por eso se dio ahora. Si no era ahora, no era nunca. En su momento que se habló de mi llegada (2017) el equipo en China quedó campeón y quería que jugara la Champions de Asia", indicó Moreno.



Además, "estoy agradecido con la hinchada, porque a pesar de no haber ganado títulos, siempre me han recordado. Es muy difícil retener jugadores porque el mercado es fuerte, a medida que van creciendo, el potencial es demasiado para seguir aquí y por eso tienen que partir a aprender. Todo es una evolución, es difícil comparar el juego de antes como es ahora. Nacional es un equipo que juega bien, que le gusta tener la pelota, quiero estar bien físicamente, acomodarme, venir a sumar e incorporarme rápidamente al grupo. Estar preparados de la mejor manera".



Sobre su contrato, el que se ha rumoreado es de seis meses, el jugador aclaró que "lo que se habló con los directivos no es así, el contrato está pensado en una temporada porque la Copa Libertadores no dura solo seis meses. La cabeza es estar todo el año en Nacional".



Giovanni comentó lo que sucedió con Edwin Cardona y cómo iba a ser el movimiento para que llegara a Nacional, algo que finalmente no pudo darse. "Hubo mucho tiempo de paciencia con Edwin Cardona, estuve 'encima' de él para que llegada. Yo estaba libre, pero Edwin tenía contrato con Xolos y eso complicaron las cosas. Soy testigo del esfuerzo de Nacional para traerlo, pero ya había un acuerdo con Racing. Yo di mi palabra y por eso puse sobre la mesa el nombre de Edwin Cardona. Al ver que no llegó, decidimos arreglar todo para definir mi llegada. Fue un gran esfuerzo".



Sobre el tema Selección Colombia, ‘Gio’ enfatizó que "mi deseo ya, es ganar con Nacional, a eso fue a lo que vine. Pero si por cosas de la vida, pueda estar en la Selección Colombia, lo voy a disfrutar. Si me pusieran a escoger entre ir a la Selección Colombia o ganar con Nacional, firmo ya ganar con Nacional".



Hablando sobre posiciones y funciones en el campo de juego, Moreno explicó que "he tenido la oportunidad de jugar en varias posiciones en China, el enganche no se estaba utilizando. Estoy jugando en punta, por derecha interiorizando o media punta. La idea es estar bien para adaptarme a lo que pida el cuerpo técnico".



Finalmente, el segoviano de 35 años habló sobre los tramites de su salida de China, preparación y cuando estaría listo para debutar con el verde este 2022. "Tenía que organizar bien mi salida de China. Esta llegada se dio de un momento a otro, había cosas más de protocolo y cobrar un dinero en China, todo lo estaba haciendo vía mensajes, pero era mucho tiempo para ir y volver, por las cuarentenas y demás. Pero logré acordar para estar acá y cuando tenga un espacio ir y volver, seguramente a mitad de año iré a China, yo llevaba dos meses de vacaciones y apenas llevo una semana de trabajo, todo pasa por lo que decida el cuerpo técnico para estar en condiciones y poder debutar".



Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín

En Twitter: @juanchoserran8