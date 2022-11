Santa Fe en busca de la final: qué debe hacer y que debe esperar

Independiente Santa Fe está muy cerca de sellar la clasificación a la gran final de Liga BetPlay 2022-II, pues ostenta la primera opción de quedarse con el primer lugar del cuadrangular A, pero tendrá una misión difícil de mantener su nivel y cuidarse de su máximo rival, Millonarios.



Entrando en la recta final de los cuadrangulares finales, con dos fechas para culminar esta fase decisiva, en el cuadrangular A todavía están en pelea Santa Fe, Millonarios y Deportivo Pereira, aunque los dos más opciones de llegar son los dos de la capital, debido al calendario complejo de los matecañas.



Sin embargo, al estar el clasificado a la final entre los equipos capitalinos en un gran porcentaje, Santa Fe es el equipo que más aguarda la esperanza de llegar entre los finalistas, debido a su nómina limitada y, además, tuvo que remar todo el campeonato para lograr llegar hasta el liderato.



A pesar de tener la primera opción con ocho puntos, Santa Fe aún debe trabajar bastante durante estas dos últimas fechas de cuadrangulares, pues deberán ganar sí o sí a Pereira de visitante o en su defecto empatar en tierras matecañas, pero, además, tendrá que derrotar a Millonarios en el último partido y así mantener el primer lugar sin problemas.



Ahora, Santa Fe llega bastante presionado, debido a que Millonarios es el rival más cercano en la tabla de posiciones y es firme candidato a llegar a la gran final, además, que ya aprovechó un traspiés del león en El Campín contra Pereira, que lo catapultó a la cima por una fecha.



En caso de perder de visitante contra Pereira, Santa Fe tendrá primero que esperar a que Millonarios no gane contra Junior, esperando al menos un empate en El Campín para llegar con buenas opciones al clásico, pero la tarea se pondría más difícil, pues el equipo de Gamero ha mantenido buena regularidad.



Igualmente, si sale perdedor frente a los matecañas, le daría más vida al grupo, pues a pesar de llegar todavía con opción, tendría que esperar a que Pereira no gane a Junior en última fecha, así que se complicaría aún más y serían tres equipos disputando el primer lugar en el cuadrangular A.



De esta manera, lo único que no le sirve a Santa Fe es perder los dos partidos, mínimo se le aceptaría ser derrotado en un juego, debido a que mantienen el punto invisible y esa es la máxima ventaja que posee el león de cara a sus próximos duelos contra Pereira y Millonarios, quienes aún mantienen sus respectivas opciones.



Tabla de posiciones cuadrangular A

1 Santa Fe 8 puntos

2 Millonarios 7 puntos

3 Pereira 6 puntos

4 Junior 1 punto (eliminado)